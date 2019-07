Más de la mitad de los trenes están averiados, según CC OO

Más de la mitad de los trenes de la red asturiana de ancho métrico (antigua Feve) están averiados, según estima CC OO. El fallo en los motores y en los sistemas de aire acondicionado de numerosos convoyes están provocando masivas cancelaciones esta semana en el centro de la región: más de cien al día. Ayer la incidencia fue menor, ya que en fin de semana las frecuencias de tren se reducen. A los daños en el material, agudizados por las altas temperaturas, se suman las dificultades para encontrar piezas de repuesto al tratarse de unidades "muy antiguas" -de media treinta años- y la reducción de la plantilla en talleres. "Aproximadamente el 25% de los trabajadores están ahora de vacaciones. Y para reparar los trenes tenemos que 'canibalizar' otros ferrocarriles parados o bien fabricar las piezas. En consecuencia, en lugar de tardar tres días en arreglar una avería, tardamos diez", señala Juan Carlos Lora, maquinista de Cercanías y secretario general del sector ferroviario de CC OO.

El comité de empresa de Feve avisa de que las supresiones no se limitarán a esta semana, sino que continuarán en las siguientes y posiblemente todo el verano. El parque móvil es demasiado viejo -los convoyes más "nuevos" fueron comprados entre 2009 y 2010 aunque no dieron buenos resultados- y no hay otra solución que renovarlo de urgencia. "El problema cada vez va a ir a peor. Siempre estamos con la misma cantinela. Cuando dejas caer una cosa, es muy difícil levantarla", critica Luis Blanco, delegado sindical de UGT en el comité. "Este es un mal estructural que no se corrige con parches. Hacen falta nuevos trenes; el problema es que fabricarlos lleva su tiempo", opina Juan Carlos Lora. De hecho, Renfe afirma que la renovación de la flota no llegará hasta dentro de dos años y medio y que la solución a las incidencias de estos días "no será inmediata".

Los sindicatos aseguran que no solo hay hartazgo y enfado entre los viajeros, sino también entre los propios trabajadores. "Estamos viendo que esto se cae. El AVE está muy bien, es muy bonito, pero en el caso de Asturias nuestro tren es el de cercanías", expresa Juan Carlos Lora, de CC OO. No obstante, el declive del tren no solo afecta al Principado, sino a toda la red de ancho métrico de España. "En Galicia, Cantabria, País Vasco, León y Cartagena hay los mismos problemas; la cuestión es que Asturias es el Madrid del ancho métrico, hay mucha más extensión de red que en otras regiones", dice Lora, que exige al futuro Gobierno estatal "tomarse en serio el ferrocarril": "O eso o todo el mundo a la carretera". Porque las cercanías están a punto de descarrilar. Este es uno de los motivos que ha llevado a CC OO a convocar una huelga general para mañana, que en Asturias supondrá la cancelación de 199 trenes.

El secretario general de Podemos Asturias y diputado de la formación morada, Daniel Ripa, reivindicó ayer la puesta en marcha de un plan de cercanías que acabe con su "desmantelamiento y abandono". Ripa indicó que las reiteradas cancelaciones de trayectos, en su mayoría de corta distancia en las líneas Gijón-Avilés y Gijón-Oviedo por El Berrón, "no son nada nuevo" y las atribuye a "falta de seriedad, rigor, medios y personal". A su juicio, el Gobierno ha demostrado "incapacidad" para abordar los problemas de Feve, que se unen a la ausencia de medidas del Principado ante lo que considera un "problema estructural".