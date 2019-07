Rebajar la frecuencia horaria de las líneas, la propuesta de los pasajeros

Ante las continuas supresiones en la red de la antigua Feve, "Asturias al tren", la asociación que aglutina a los pasajeros, plantea rebajar las frecuencias de las líneas asturianas. El colectivo sostiene que "no tiene sentido mantener una cartelera horaria tan amplia, cuando no hay ferrocarriles para cubrirla y lamentablemente casi todos los días hay algún problema". Los pasajeros no creen que los nuevos trenes lleguen en dos años y medio, como promete Renfe, y reclaman medidas urgentes.

"Comprendemos el enfado, la protesta y el cabreo de los ciudadanos, que tienen toda la razón, pero debemos hacer algo más que limitarnos al pataleo", manifiestan "Asturias al tren" en un comunicado. Su propuesta de reducir frecuencias de viajes entienden que "no es la ideal ni la popular", pero señalan que "puede ayudar a paliar, en gran parte, las masivas cancelaciones hasta que haya nuevos trenes". "La línea Gijón-Avilés tiene servicios cada treinta minutos, con una baja ocupación en general. Es un servicio excesivo para el nivel de usuarios que tiene la línea, por eso proponemos pasar la frecuencia a cada 45 minutos y así de esta manera liberar material", explican.

El colectivo de viajeros insta al Principado a "mover ficha" y piden al consejero de Fomento que tenga una reunión conjunta con Renfe para revisar la cartelera horaria "en profundidad" y adaptarla al material real del que dispone la compañía.