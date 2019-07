Discurso íntegro de Adrián Barbón: "No nos dejaremos ahogar por los vapores de la vieja Asturias"

Esta cámara, me acaba de otorgar la confianza a la investidura. Gratitud en este sentido, especialmente a los grupos parlamentarios Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida, por el apoyo a la misma. Gratitud también a las personas que están aquí presentes, autoridades, ciudadanía en general, y a quienes estén siguiendo este visionado de este pleno de investidura durante estos días. Y sobre todo, gratitud al pueblo asturiano porque, al final, esta investidura se produce como consecuencia del voto de los ciudadanos y ciudadanas y hay que remarcarlo. Esa gratitud va también acompañada de diálogo, lo dije durante estos días y lo reitero. Yo no sé ser de otra manera, así que desde luego la mano sigue tendida.

En segundo lugar, responsabilidad. No les puedo ocultar que el peso de la responsabilidad está ahora mismo encima de la mesa. Responsabilidad para hacer una gestión cercana, rigurosa, seria, consciente de lo que nos jugamos en Asturias, conscientes de la necesidad de la inyección de ilusión que necesita Asturias para mirar al futuro y una responsabilidad que evidentemente me exige trabajar y exige trabajar al Gobierno que se forme de una forma, yo creo, que clara y que nos permita estar a la altura de nuestros predecesores, en este caso de mis predecesores, comenzando por Javier Fernández y hasta los primeros presidentes del Principado de Asturias, Rafael Fernández y Pedro de Silva. Así que la responsabilidad me va a acompañar y no sé otra manera de ser consciente de esta responsabilidad que trabajar, trabajar y trabajar, no conozco otra receta.

Y en tercer lugar, la tercera reflexión que quería compartir: yo no soy el primer presidente de muchas cosas y me explico. Pese a que pudiera parecer, no soy el presidente más joven de la democracia, hubo otros dos: Pedro de Silva y Antonio Trevín, más jóvenes que yo, es verdad que por poco. No soy el primer presidente que ha sido alcalde, porque ha habido otros presidentes que lo han sido, empezando por el propio Antonio Trevín o Vicente Álvarez Areces. Tampoco soy el primer presidente que ha sido, que es secretario general de la FSA, porque lo fue Javier Fernández.

Pero sí es verdad que soy el primer presidente de algo que supone sobre todo un cambio generacional, soy el primer presidente nacido después de la aprobación de la Constitución Española, el primer presidente de los nueve que ha tenido esta comunidad autónoma. Y eso significa que una nueva generación, y se ha dicho en este debate, afronta la necesidad de gobernar Asturias.

Y miren, lo digo públicamente, tiene que ser o significar gobernar de una manera mejor, porque si es para peor no merece la pena. Y gobernar para mejor en el sentido de ser consciente de la enorme responsabilidad que tenemos a la hora de afrontar este cambio de ciclo de nuestra Asturias, de esta Asturias a la que nos sentimos todos y todas llamados a participar en la construcción del proyecto colectivo, pero también ligados a representarla.

Así que este cambio generacional, el hecho de nacer después de la aprobación de la Constitución, que para mí es la norma fundamental, como para todos aquellos que creemos en la democracia, en cuanto a que inspiró el cambio de nuestra sociedad, el cambio de nuestra España, evidentemente también se tiene que notar.

Y termino; el otro día lo dije en el debate y lo reitero hoy, el presidente Pedro de Silva decía en esa recomendación a los gobernantes del hoy que tuviéramos claras dos cosas. La primera, que nunca perdiéramos la osadía y que no tuviéramos miedo a cometer errores, en política comete errores quien actúa, quien trabaja, quien decide. Quien no decide, ese nunca va a cometer errores, pero tampoco va a transformar, ni va a cambiar, ni va a dejar su huella. Así que la primera, un punto de osadía y evidentemente sin ese miedo a cometer errores.

Y la segunda recomendación, que no nos dejemos ahogar por los vapores de la vieja Asturias, que seamos conscientes de los tiempos que nos toca vivir, que esa llamada al diálogo debe ser la constante de esta legislatura para no ser una mala copia de la anterior y desde luego, que en este momento tan importante para mí, como comprenderán, lo único que deseo es que entre todos y todas, no solo quienes estamos aquí representando a la ciudadanía, sino quienes nos escuchen, construyamos la mejor Asturias. Muchísimas gracias.