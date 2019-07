"Solo queremos que se recuperen las víctimas", dice el hermano del kamikaze

"Solo queremos que se recuperen las víctimas. Lo que ha pasado es muy duro, pero estamos contentos por la evolución favorable de los heridos. Es lo que más nos preocupa ahora". Con estas palabras describía Agustín Fernández, el hermano del kamikaze que perdió la vida en la "Y" en la noche del viernes tras recorrer más de 50 kilómetros por la A-8 en sentido contrario, el sentir de la familia. "Estamos muy fastidiados", acertaba a decir desde la sala del tanatorio de Barcia (Valdés) donde él y los suyos velaban el cuerpo de Juan Manuel Fernández Fernández.

Al igual que sus vecinos, nadie en la familia de Fernández podía creer que Juan Manuel fuese capaz de cometer tal locura. "No nos lo esperábamos", aseguraba ayer su hermano, insistiendo en expresar su deseo de pronta recuperación para las dos únicas víctimas que siguen hospitalizadas, el empresario avilesino José Luis Vigil, fundador del grupo Joluvi, y su mujer, Charo Piñera. "Estamos contentos porque ya están mejor", celebró el hermano del fallecido sobre la evolución de los ocupantes del vehículo contra el que colisionó primero el kamikaze. En el suceso también resultaron heridas dos menores que iban a bordo de un tercer coche contra el que golpeó el kamikaze tras el primer impacto. Tras unas horas ingresadas, ambas recibieron el alta el martes.

El revuelo mediático y social levantado por el cruento suceso protagonizado por Juan Manuel Fernández hizo que la familia decidiese afrontar el duro trance en la más estricta intimidad. Tanto el velatorio del cuerpo, en el tanatorio de Barcia, como el posterior funeral, celebrado en la tarde de ayer en la parroquia de Muñás (Valdés). "Bastante se está hablando de todo este tema como para no llevarlo entre nosotros", lamentó el hermano del fallecido.

Ayer todavía no se hablaba de otra cosa en la pequeña localidad valdesana de Villuir, donde residía el fallecido. Allí seguían consternados por lo sucedido. "Era un hombre muy introvertido, pero en ningún caso daba sensación de que pudiese llegar a hacer algo así", explicaban desde la barra de uno de los bares del pueblo, donde alguno señalaba que el difunto "no estaba pasando por un buen momento". Hay quien habla de "depresión".

Fernández era natural de Villagermonde y llegó a Villuir hace años. Se casó con una vecina con la que tuvo dos hijos y posteriormente se divorció. Actualmente residía en una pequeña casa con su pareja sentimental. Había sufrido un accidente de tráfico hace años que le obligaba a caminar con muletas.

Carmen Navarro, farmacéutica de Soto de Luiña, fue una de las primeras en llamar al 112 alertando del kamikaze. Tuvo que parar el coche en la salida de Novellana porque se puso "nerviosa". En el momento en el que lo vio ella, el kamikaze "no iba por mitad de la carretera, no hacía cosas raras y no daba sensación de ir a 200 por hora". Dice tener sensación "agridulce": primero "por sentir el riesgo de que me podía haber pasado a mi" y segundo porque "el más perjudicado fue él, buscándolo o sin buscarlo". Y también se acuerda de José Luis Vigil y su esposa. Da gracias porque "tenían un coche fantástico" que evitó un peor desenlace.