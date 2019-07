"La familia del kamikaze no tiene la culpa de lo que él haya hecho", dice José Luis Vigil

"La familia del kamikaze no tiene la culpa de lo que él haya hecho". Ni haber pasado por el que probablemente sea el mayor trance de su vida, ni padecer hasta cinco fracturas óseas tras la brutal colisión contra el vehículo que el valdesano Juan Manuel Fernández condujo en sentido contrario por la A-8 durante más de 50 kilómetros, han hecho perder la compostura al empresario textil José Luis Vigil. Aún desde la cama del hospital San Agustín, donde permanece ingresado desde la noche del lunes, el fundador del grupo textil Joluvi reconoció que no tendría inconveniente en contactar con los familiares de Fernández, que falleció en el acto. "Eso sí, por el momento no. Quiero centrarme en mi recuperación, que bastante tengo", matizó, contento porque su esposa, Charo Piñera, que sufrió varias fracturas de costillas en el suceso, fue dada de alta ayer en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

De momento, el empresario, que colisionó con el kamikaze cuando éste iba a unos 200 kilómetros por hora, se toma su recuperación con filosofía. "No queda otro remedio. Calma y buenas lecturas", aseguraba ayer, a la espera de pruebas médicas que confirmen la buena evolución de las diferentes fracturas óseas que padeció en el brutal impacto al que, según la Guardia Civil, sobrevivió gracias a la robustez de su vehículo, un suv -todocamino ligero o vehículo compacto- de alta gama.

La familia del kamikaze manifestó a este periódico el miércoles, durante el velatorio de Fernández en el tanatorio de Barcia (Valdés), que su mayor preocupación ahora era la pronta recuperación de las víctimas. "Estamos contentos porque parece que evolucionan favorablemente," aseguró Agustín Fernández, hermano del conductor que circuló durante más de 50 kilómetros en sentido contrario por la A-8 y que falleció en el acto tras colisionar contra el vehículo en el que iban Vigil y su mujer. En el accidente también se vio involucrado un tercer automóvil, en el que iban dos niñas. Aunque fueron trasladadas al hospital, ambas recibieron el alta el martes, menos de 24 horas después del suceso.

El suceso generó gran consternación en Villuir, la pequeña localidad valdesana en la que residía el kamikaze con su actual pareja. Los vecinos no se podían creer que Fernández hubiese recorrido más de 50 kilómetros en sentido contrario por la autovía. "Era un hombre muy normal", señalaban los parroquianos. Según los vecinos, el difunto ya había sufrido un grave accidente de tráfico en el pasado que le había dejado graves secuelas, por las que necesitaba ayudarse de dos muletas para caminar. También afirmaron que en los últimos tiempos no había pasado por su mejor momento y podía estar padeciendo depresión.