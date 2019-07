Planas y Carcedo asistirán a la toma de posesión de Barbón

El acto solemne en el que Adrián Barbón tomará posesión mañana de su cargo como presidente del Principado tendrá doble representación del Gobierno de España, el ministro de Agricultura, Luis Planas, y la titular de Sanidad, la asturiana María Luisa Carcedo. A última hora de ayer se canceló la visita de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, cuya visita estuvo también inicialmente prevista. La presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que llegó a prometer su presencia en un mitin de campaña, ha quedado frustrada por la proximidad del debate de investidura en el Congreso, a partir del lunes.

La ceremonia está programada para mañana a las doce del mediodía en la Junta y tras el juramento o promesa del cargo intervendrán el presidente saliente, Javier Fernández; el presidente de la Junta, Marcelino Marcos, uno de los ministros aún por determinar -decide Moncloa-, y el propio Barbón.

En el Parlamento se siguen, mientras tanto, sorteando obstáculos para poner en marcha la legislatura. La reconfiguración de la Junta para trocear el Grupo Mixto en tres grupos independientes sigue poniendo a prueba las costuras de las discordias en la Cámara más plural que recuerda el Principado. En la Junta de Portavoces, las tres fuerzas minoritarias -IU, Foro y Vox- colisionaron contra Podemos y Ciudadanos, cuya oposición frustró la unanimidad que se requería para acelerar el cambio del reglamento convocando ayer para la próxima semana el pleno extraordinario en el que se aprobaría la rebaja de tres a dos del límite mínimo de diputados que forman un grupo. Los minoritarios saben que tarde o temprano lo conseguirán, que rebasan la mayoría requerida gracias al apoyo de al menos los 20 votos del PSOE y tal vez de los diez del PP, pero también que les va a costar conseguir que sea temprano.

Frustrada por la negativa de Podemos y Ciudadanos la unanimidad imprescindible para convocar la sesión ayer mismo, en la Junta de Portavoces, el trámite enfilará el procedimiento ordinario, un recorrido por un camino más largo que de entrada exige reunir las firmas de al menos una cuarta parte de los diputados -doce- para solicitar la celebración del pleno extraordinario. Las tienen, dicen, gracias al apoyo de PSOE y PP. Las tienen aunque no se adhiera Vox, cuyo portavoz se negó ayer a secundar la propuesta si eso lleva los plazos a agosto y obliga a retrasar las vacaciones de los trabajadores de la Junta y a gastar un dinero innecesario. Pero eso, que ayer Podemos daba por hecho -"no les va a dar tiempo"-, no se ve tan claro desde todos los puntos de vista. El Grupo Mixto confía en que, si registra la solicitud hoy, los plazos les permitan apurar al máximo julio y fijar la sesión definitiva para la tarde del viernes 26.

El caso es que en esta discusión de si dos diputados son una pareja o un grupo se les irá el mes de julio y quién sabe si los primeros días de agosto. Todos protestaron ayer por haber dejado pasar dos meses hablando de sus cuitas internas, pero a la vez todos siguieron haciéndolo y culpando a los de enfrente. De un lado, el Grupo Mixto acusa a Podemos y Ciudadanos de "entorpecer" y "bloquear" para perjudicarles un procedimiento que saben irreversible; del otro, Podemos y Ciudadanos censuran la prisa que tienen los minoritarios, y de refilón PSOE y PP, por resolver cuestiones de su interés que además generarían "un gasto descabellado".

La expresión es de la portavoz de Podemos, Lorena Gil. La de Ciudadanos, Laura Pérez, reincidió en su rechazo de la reforma "exprés" y añadió a la ecuación el cálculo del coste de crear dos grupos más -472.320 euros más al año, casi dos millones en los cuatro de la legislatura- y una propuesta de rebaja de las asignaciones que los grupos deben analizar. Se trata de que todos asuman proporcionalmente ese incremento rebajando la cantidad que reciben al mes por diputado de 2.500 euros a 1.625. Se repartiría proporcionalmente la pérdida y por ejemplo el PSOE dejaría de percibir unos 200.000 euros al año.

Queda por ver cómo afecta el "troceado" del Grupo Mixto a ese reparto de asignaciones, pero también al del personal de apoyo. La relación de puestos de trabajo deberá ser modificada en cuanto se amplíe el número de grupos, pero aún habrá que discutir en qué términos se adapta a una Cámara de siete la distribución proporcional aprobada ya para cinco.