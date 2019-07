Renfe programa 14 servicios especiales de ancho métrico durante las fiestas de El Carmín de Pola de Siero

Renfe pondrá en funcionamiento 14 servicios especiales de Ancho Métrico durante el 22 y el 23 de este mes para facilitar los desplazamientos a Pola de Siero con motivo de las Fiestas de El Carmín. Los trenes especiales realizarán trayectos en ambos sentidos entre Oviedo y Nava y entre Gijón y Pola de Siero. También entre Pola de Siero y Oviedo. Además, los trenes regulares circularán en su horario habitual.

Para acceder a la romería desde Gijón el lunes 22, habrá trenes a las 12.09, a las 14.09 y a las 16.09 horas. Los trenes de vuelta a Gijón desde Pola de Siero, en la madrugada del martes 23, serán a las 3.10, 4.20, 5.30 y 6.25 horas.

El martes saldrá un tren de El Berrón a las 2.30 horas y otro de Oviedo a las 4.00 horas, ambos con destino a Nava y con parada en Pola de Siero a las 2.37 y a las 4.21 horas, respectivamente. Para facilitar la vuelta entre Nava y Oviedo, circularán sendos trenes a las 3.00 y a las 5.00 horas. También habrá circulaciones el martes entre Pola de Siero y Oviedo a las 5:50, a las 6:15 y a las 6:40 horas.

La compañía ha señalado que para los trenes especiales, solo se expenderán billetes de ida y no se admitirá el Bono CTA y que los billetes vendidos el día 22 no son válidos para el día 23. Además, la capacidad de los trenes es limitada y una vez alcanzado el aforo máximo no se admitirán más viajeros en el tren.