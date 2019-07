"No aconsejamos el baño en el Nalón, es peligroso", dice el alcalde de Pravia

"El baño no está prohibido en el Nalón, pero no lo aconsejamos en ninguna época del año. Es un río muy caudaloso y peligroso. La gente debería saberlo". Todavía conmocionado por el luctuoso suceso del ahogamiento de Carlos Antonio Rosario, el alcalde de Pravia, el socialista David Álvarez, daba ayer estas recomendaciones, que hace extensibles también a la romería del Xiringüelu, que este año se celebrará el 4 de agosto. "Los organizadores, la Cofradía del Xiringüelu, hacen un importante desembolso para contratar socorristas para tratar de garantizar la seguridad de quien se bañe, pero aun así la gente debe tener mucha precaución", explicó el regidor, que también afirmó que el Consistorio no tiene potestad para prohibir el baño.