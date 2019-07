Adrián Barbón toma posesión como presidente del Principado: "Les convoco a una esperanza compartida, que construyamos la mejor Asturias"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha advertido este sábado que su mandato dejará atrás "la inercia y las ataduras narcóticas del miedo" para conseguir, con osadía y ambición, una Asturias renovada y mejor, en la que el futuro tenga más peso que el pasado. "Les convoco a una esperanza compartida, que construyamos la mejor Asturias", ha dicho el nuevo Presidente al final de su discurso en la Junta General del Principado en un acto en el que estuvo acompañado por la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

Barbón (Laviana, 1980) se ha convertido este sábado en el noveno presidente del Principado, cargo en el que ha tomado el relevo a Javier Fernández, que estuvo al frente de la riendas del Gobierno asturiano durante los últimos siete años. Además, él mimos ha destaco que es el primer Presidente nacido después de la Consitución.

"Tras prometer su cargo sobre la Constitución, el nuevo jefe del Ejecutivo asturiano se ha dirigido a los 300 invitados que se han dato cita a este acto en la planta noble, entre los que se encontraban algunos de sus antecesores: los socialistas Javier Fernández, Pedro de Silva y José Luis Rodríguez Vigil, así como Francisco Álvarez Cascos, de Foro.

Para todos ellos, pero también para los ya fallecidos Rafael Fernández, Sergio Marqués y Vicente Álvarez Areces, ha tenido palabras de reconocimiento porque según ha dicho, este país no se entendería sin ellos.

No obstante, ha señalado que, aunque vaya a transitar por las mismas tribunas que ellos, le diferencia el hecho de que será el primero entre todos en haber nacido con la Constitución ya vigente, un azar que no le hace mejor ni peor, pero que sí le "obliga a tener otra perspectiva" propia de su tiempo.

"Dejadme ser audaz", ha añadido tras afirmar que aspira a conseguir una Asturias mejor y que quiere hacerlo "con ambición, ilusión y osadía"

Para ello deberá afrontar "grandes desafíos" aparejados a una economía e industria que afronta una transformación decisiva que obligará a Asturias para no quedarse atrás en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa.

Según Barbón, la queja lastimera, la negación sistemática y la resistencia numantina al cambio "solo dejan un legado de ruinas" cuando en realidad Asturias, "pese a todo y pese a muchos, tiene más futuro que pasado".

Para asegurar ese futuro, ha dicho que la primera exigencia pasa porque Asturias se reivindique a sí misma y que los asturianos vuelvan a hablar de ellos "con amor propio y esperanza" y que permita que ésta sea la legislatura de la renovación y en la que la cobardía no tenga cabida.

Barbón, que con 29 años se convirtió en Laviana en el alcalde más joven de Asturias, se ha comprometido a gobernar muy próximo al municipalismo -"mi despacho será Asturias entera"-, a dar más recursos a la administración de Justicia y a reforzar los lazos con la Universidad, pero también ha vuelto a ofrecer entendimientos con todos los grupos parlamentarios porque, según ha añadido, "el diálogo fortalece, no debilita".

"No hagamos de esta legislatura una mala copia de la anterior: que pluralidad no signifique intransigencia, el terreno yermo de la mala política. Asturias no se merece el bloqueo", ha añadido antes de asegurar que "diálogo, cercanía, ilusión, trabajo, ambición, osadía, innovación, cambio, futuro y humildad", serán su carta de presentación.

La toma de posesión de Adrián Barbón se ha producido 55 días después de las elecciones autonómicas del mes de mayo, en el que el PSOE fue el partido más votado y consiguió 20 diputados, el doble que el Partido Popular.

Barbón, que cuenta con el apoyo de los dos diputados de IU, no logró sumar los votos de los cuatro diputados de Podemos en el debate de investidura por lo que, por el momento, se verá obligado a gobernar en minoría.