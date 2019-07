Discurso íntegro de Adrián Barbón en la toma de posesión como Presidente del Principado

Hace años, un grupo de escolares visitaba este palacio. Imagínense la escena: 40 escolares de 13 y 14 años descubren los rincones, se empujan por los pasillos, asoman las narices a las salas nobles, se sientan en los escaños del hemiciclo histórico. La persona que guía la excursión se sorprende de que haya uno de ellos que explique quién preside el Principado, quién preside la Junta General o dónde se coloca cada grupo parlamentario.

Hoy, tanto tiempo después, he vuelto a subir esas escaleras para un cometido muy distinto: prometer el cargo que, a propuesta de mis compañeras y compañeros, la ciudadanía ha decidido con su voto inapelable. Vayan por delante mi gratitud y una confesión: siento el enorme peso de la responsabilidad. Y, ya que hablo de mi partido, del PSOE, deseo tener unas palabras de reconocimiento para alguien que por motivos de salud no puede estar aquí. Para un hombre honesto, para mi maestro. Para el Presidente de Honor de la FSA, Pablo García Fernández.

No niego la emoción que siento ni la quiero disimular, que los sentimientos me retraten. A un lado, la presencia de mi familia, con mis padres y hermanos y mis amigos más íntimos -esos otros hermanos que me dio la vida-. Sois las personas esenciales de mi existencia.

A otro, la de autoridades de todo tipo y condición a las que saludo respetuosamente. Tengan la seguridad de que nos encontraremos en el camino para construir Asturias.

Estáis también quienes me habéis antecedido: el actual presidente, Javier Fernández, y los presidentes Pedro de Silva, Juan Luis Rodríguez-Vigil y Francisco Álvarez-Cascos. Recuerdo a los ya fallecidos, a Rafael Fernández, Sergio Marqués y Tini Areces.

Presidentes, os miro y me veo. Veo hombres que iniciaron su mandato con palabras más o menos similares, que quemaron sus naves, gastaron sus tiempos y se vaciaron para dar lo mejor de sí a favor de Asturias. Os doy las gracias. Este país no se entiende sin vosotros y vosotros tampoco os entendéis sin haber sido, sin haber tenido el honor de ser presidentes del Principado. De corazón, gracias.

Yo voy detrás de vosotros. Pisaré donde ya habéis estado, hablaré en las mismas tribunas, caminaré por las sendas que habéis abierto con vuestro tránsito de hechos y palabras. En la lista soy el noveno presidente de Asturias, pero, lo destaco, también el primero en una cuestión no menor: el primero nacido después de haber sido aprobada la Constitución. Ese azar no me convierte en mejor ni peor, pero me hace distinto. Me obliga a tener otra perspectiva, la propia de mi tiempo, de la España democrática, europeísta y diversa, la del Principado creciente en derechos y libertades que siempre ha podido con sus retos. Comprended que aspire también a una mejor Asturias, que lo haga con ambición e ilusión, con osadía. Qué mal futuro ofrecería si hoy empezase resguardándome en el temor, atechándome a la sombra del por si acaso, que es la excusa del medroso. Dejadme ser audaz.



Permitidme también que intercale alguna reflexión.

La primera, sobre la historia de Asturias. La conozco y me reconozco en ella, me apasiona aprender de sus aciertos y de sus errores. Una historia que está indisolublemente unida a nuestra cultura, que defiendo con orgullo. Nuestras tradiciones, nuestra forma de ser, también nuestra lengua.

La llingua asturiana ye una seña d'identidá de les xentes d'Asturies. Nun la podemos dexar morrer, tenemos que facer lo posible pa que tenga futuru, pa que la podamos tresmitir a les próximes xeneraciones. Pa que los nietos nun escaezan nunca la llingua de los sos güelos.

La segunda, sobre el momento que vivimos. Nuestra sociedad, nuestra economía, nuestra industria afrontan una transformación decisiva que apareja grandes desafíos. Es cierto. No soy de los que niegan los problemas, todo lo contrario: los nombro, los pongo encima de la mesa para darles luz y para que, entre todos y todas, seamos capaces de superarlos. El mundo está mutando con la velocidad vertiginosa de la red global. Con él lo hacen Europa y España, y Asturias no se puede quedar atrás. Habrá que cambiar y habrá que hacerlo adaptando el ritmo a nuestras circunstancias, pero siendo conscientes de que la queja lastimera, la negación sistemática y la resistencia numantina solo dejan un legado de ruinas, piedra sobre piedra de ocasiones perdidas. No vivamos de espaldas al mañana cuando hoy es siempre todavía.

La tercera, que a menudo se oculta, es que Asturias, pese a todo y pese a muchos, tiene más futuro que pasado. Para asegurarlo, la primera exigencia es reivindicarse a sí misma, que volvamos a hablar de nosotros con amor propio y esperanza. Con una mirada optimista, consciente de las dificultades, sí, pero, sobre todo, de las oportunidades. Lo reitero: Asturias tiene futuro, me niego a aceptar lo contrario.

Esta legislatura debe ser la decidida a la renovación, la que se libere de la atadura narcótica del miedo, del andar cansino de la inercia. No intentemos el imposible de hacer fecunda la cobardía, reparemos en nuestras propias fuerzas. Miren, cada vez que visito un centro de I+D o conozco un programa ligado a la innovación aquí, en Asturias, me doy cuenta de las enormes posibilidades que tenemos. Por eso el nuevo Gobierno tendrá una nueva estructura que refleje esa apuesta por la ciencia e innovación. Ahí nos aguarda gran parte de nuestro porvenir.



He hablado de tres realidades: historia, presente y futuro. También de nuestras grandes fortalezas.

Pero, qué evidencia, no estamos solos. El horizonte de Asturias no se para en las agujas de la cordillera, en las playas que se rinden al mar ni en las eses de frontera que dibujan el Eo y el Deva, que son ríos cardinales. Jamás se detuvo ahí, pero nunca dependió tanto como hoy de lo que sucede en el resto del mundo, cuando la mayor distancia imaginable se salta moviendo el índice sobre la superficie pulida de una pantalla de teléfono. Al menos, fijémonos en España y en la Unión Europea como condicionantes propios e inmediatos, como realidades en las que debemos tener vocación protagonista.

Por eso nuestro porvenir pasa también por ser capaces de conjugar influencia, exigencia y acuerdo con el Gobierno central. Agradezco sinceramente la presencia de Luis Planas y María Luisa Carcedo, ministros que acuden en representación del presidente Pedro Sánchez.

Las circunstancias hacen que no podamos tener hoy aquí a nuestro presidente, con quien me comprometo a trabajar de la mano, tan exigente como leal, en la defensa de los intereses de Asturias y España. Aprovecho para urgir de nuevo a quienes lo impiden a que se configure pronto un Gobierno estatal: ni la conclusión de las grandes comunicaciones, ni las necesidades de nuestra industria, ni la financiación autonómica, ni los planes de futuro para las cuencas, entre otras tantas cosas, están para más demoras. Les pedí que me dejen ser audaz; ahora les reclamo que entiendan mi prisa. No estamos para tiempos muertos.

Me permito hacer una promesa, con la ministra y el ministro por testigos: el Gobierno que presida será garantía de que los problemas de Asturias estarán sobre la mesa del Consejo de Ministros, que no caerán en el olvido ni quedarán orillados. Será habitual mi presencia en Madrid porque la cercanía, el contacto permanente y la capacidad de acordar con el Ejecutivo de España serán nuestros mejores aliados. Asturias tiene allí gente que la quiere mucho y bien, y es bueno que eso se sepa. Permítanme que cite a dos personas, Adriana Lastra y María Luisa Carcedo. Ambas, muy importantes en mi vida.



También he de mirar hacia dentro, intramuros de Asturias.

En primer lugar, hacia nuestros ayuntamientos. Fui el alcalde más joven de Asturias con 29 años y soy consciente del honor que supone, la responsabilidad que significa y lo duro que se hace cuando eres incapaz de dar respuestas. Cuando te encuentras cara a cara con tus vecinos y tienes que decirles que no, que hoy tampoco has podido solucionar sus dificultades. Por eso gobernaré muy próximo al municipalismo, con máximo respeto para los 78 alcaldes y alcaldesas que ostentáis la representación de vuestros pueblos y ciudades. Sé muy bien que los ayuntamientos no son administraciones menores de edad, sino actores fundamentales de la política pública. Me he comprometido a visitar todos los concejos y así lo haré: mi despacho será Asturias entera.

En segundo lugar, me dirijo al resto de instituciones y administraciones. A la de Justicia, con la que trabajaremos para dotarla de más recursos. Al igual, con la Administración del Estado, con la policía y la guardia civil, con las fuerzas armadas, con la representación eclesiástica, con asociaciones, empresarios y sindicatos, y todo tipo de colectivos sociales y económicos. Por supuesto, con la Universidad de Oviedo: como antiguo alumno, reforzaré los lazos de afecto y de trabajo compartido.

Y, cómo no, con los grupos políticos de la Junta General. Que no incomode la reiteración: una vez más, ofrezco negociación y entendimientos que nos permitan avanzar, que demuestren que anteponemos Asturias a todo lo demás. Con humildad, estoy acreditado: siempre he gobernado desde el acuerdo y sé muy bien que el diálogo fortalece, no debilita. No hagamos de esta legislatura una mala copia de la anterior: que pluralidad no signifique intransigencia, el terreno yermo de la mala política. Asturias no se merece el bloqueo.



Señoras y señores, esta es la segunda ocasión en la que tengo el honor de hablar en la Junta General como Presidente del Principado. Repaso lo que he dicho y encuentro un rastro, autorretrato bocetado de palabras. Diálogo, cercanía, ilusión, trabajo, ambición, osadía, innovación, cambio, futuro, humildad. Busco y encuentro más cercanía, más acuerdo, más audacia, más humildad, más futuro. Que sean mi carta de presentación.

Hay otras palabras que nombran metas y banderas, las que ya cité en el debate de investidura. Trabajo, industria, medio rural, reto demográfico. Serán el dietario de mi gobierno. La sanidad, que no distingue entre personas de primera y de segunda, garantía de equidad y más en un contexto de declive demográfico que hemos de convertir en oportunidad; la educación, ese gran ascensor social que permite que el hijo de un minero y una dependienta de tienda -de los que me siento tan profundamente orgulloso- pueda formarse y ser elegido por sus conciudadanos presidente del Principado; la ciencia y la innovación, que trazan la nueva frontera de la economía. La igualdad, que es el bien más preciado de nuestra sociedad, junto con la libertad. La juventud, porque Asturias jamás tendrá futuro si sus jóvenes no lo tienen. Permítanme recordar también a todos los que tenemos fuera de nuestras fronteras. Conjugaremos esas palabras sin recelo al cambio, sin temor a incluir nuevos objetivos, como combatir la soledad, esa gran amenaza silenciosa que se cierne sobre las personas mayores.



Son mis palabras, las asumo. Dentro de cuatro años, al final del mandato, me gustaría volver la vista atrás y reconocerme en cada una de ellas.

Una última reflexión:

"En una época, apenas iniciada, en que las ideas, la inventiva, la innovación, la capacidad de cambio y la creación constituyen los más importantes factores para el progreso material, la denunciada decrepitud anímica de Asturias constituye su más grave deseconomía. No es concebible un futuro de progreso económico si no se regenera y rejuvenece la actitud vital de los asturianos, y el primer paso en ese camino consiste en afirmar, desde la voluntad, que la decadencia no es irreversible".

No son mías estas palabras. Con ellas cierra su libro Asturias, realidad y proyecto, el presidente Pedro de Silva. Hoy están nuevamente de actualidad.



Vuelvo a mi niñez, a aquel niño que se emocionó al entrar por primera vez en esta casa hace más de 25 años. Lo hago recordando a quienes no están, especialmente a mis abuelos: los paternos, Dionisio y Maruja, y los maternos, con los que me crié, Tito y Lala. Ellos me enseñaron el valor del trabajo, de la constancia, del esfuerzo. Mi abuela Lala, a la que le costaba escribir por sus escasos años de escuela, siempre decía que si volviera a nacer lo único que querría es poder estudiar para aspirar a un mejor futuro. Como presidente, no quiero que ningún joven vuelva a repetir esas palabras.

Les hablaba de mis abuelos. Hoy, en este día que quedará grabado en mi historia vital, los tengo muy presentes. Sé que están aquí: sin su ejemplo de vida y sin el apoyo de mi familia, amigos y personas especiales, no sería ni lo que soy ni, más importante todavía, cómo soy. Si quieren conocerme, mírenlas. Ellas me hicieron.

A todos ustedes, les doy las gracias por estar aquí y les convoco a una esperanza compartida: que entre todos y todas, con nuestro esfuerzo colectivo, construyamos la mejor Asturias.

Pongámonos a ello.

Muchas gracias.



Junta General del Principado. 20 de julio de 2019