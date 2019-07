La Unión de Consumidores pide que se retire a Renfe la licencia en la red de Feve

"Los usuarios de la antigua Feve están siendo tratados con desprecio y vejación", por lo la unión de Consumidores que ha solicitado la intervención, por un lado, de la Fiscalía Superior de Asturias para que denuncie a Renfe, y por otro, del Ministerio de Fomento para que suspenda de forma cautelar la licencia de explotación con la que cuenta la compañía ferroviaria y que sea el propio departamento estatal el que, directamente, gestione de forma provisional el servicio.

El portavoz de la unión de Consumidores, Dacio Alonso, manifestó su profundo malestar con la situación actual de Renfe en Asturias. Exigió la intervención de la Fiscalía para proteger los intereses de sus usuarios, perjudicados por una serie de "decisiones políticas" que, en su opinión, explican la "marginalidad" que a día de hoy sufre Feve.

Alonso denunció el presunto expolio de bienes de Feve que eran "patrimonio de la ciudad de Oviedo en beneficio de constructores-promotores y de ALSA"; mientras que en Gijón "la estación se desplazó a Sanz Crespo", en beneficio de esa misma compañía de transporte de viajeros por carretera; "y la puntilla la pone la ministra Ana Pastor, integrando la red de ancho métrico en Renfe, a coste cero y sin ningún tipo de inversión en infraestructura, material, personal... durante los últimos siete años", dijo.

La asociación de consumidores considera que el presidente del Principado debe obligar al de Renfe a presentarse en Asturias "para dar la cara y explicar qué es lo que está pasando y qué soluciones tiene para el futuro más inmediato de la compañía en Asturias".

El pasado mes de noviembre, la Unión de Consumidores ya denunció a Renfe. No era la primera vez: ya lo había hecho en julio de 2016, cuando solicitó a Fomento que abriese un expediente sancionador a Renfe por infracción muy grave. En cuanto a la última denuncia, además del expediente sancionador, la asociación solicita que el Ministerio suspenda de forma cautelar la licencia de explotación a Renfe en la red de ancho métrico.

También la formación política Podemos denunciaba ayer la situación de la red ferroviaria asturiana, en la que se suceden cada día las cancelaciones, tras reunirse con dirigentes de Comisiones Obreras (CC OO).

"Llueve sobre mojado. No es una novedad, pero sí que vuelve a coger tintes dramáticos, como ya sucedió en 2015, cuando, durante meses tuvimos que estar haciendo las circulaciones de trenes, en autobuses", recuerda Daniel Ripa, diputado en la Junta General del Principado por Podemos. "Los principales problemas, están aparejados, y se encuentran en las infraestructuras, y es que no es posible que, a día de hoy, no contemos con una doble vía que lo agilice todo; en el personal pues, a pesar de que se esfuerza al máximo para mantener el servicio, los problemas vienen de la propia dirección de la empresa; en la vejez de los trenes, algunos de los años sesenta del siglo pasado; y en la calidad del servicio, al no tratarse de uno comercial ajustado al cliente", explicó el diputado autonómico.

Por último, Ripa aseguró que considera "necesario un compromiso de inversión, ya que además se trata de un asunto rentable. Al margen del compromiso político que debe mostrar la Junta del Principado, desde Madrid Renfe debe mostrar mayor respeto a sus viajeros asturianos, ya que en los últimos 15 años ha perdido dos tercios de los mismos. Ha llegado el momento de dejar de menospreciar a Asturias, y de llevar las palabras bonitas a la práctica", añadió.