La "actitud vital" de Pedro de Silva y el "Hoy es siempre todavía" de Antonio Machado

"Asturias, realidad y proyecto" podría ser un título aceptable para los discursos de la toma de posesión de Adrián Barbón como presidente del Principado, pero es el del libro que Pedro de Silva escribió en 1982, justo antes de llegar al cargo que ayer prometió Barbón, y que ayer el lavianés rescató por su reavivada actualidad en su parlamento de oposición a la resignación. "No es concebible", decía De Silva en 1982 y repitió Barbón ayer, "un futuro de progreso económico si no se regenera y rejuvenece la actitud vital de los asturianos, y el primer paso en ese camino consiste en afirmar, desde la voluntad, que la decadencia no es irreversible".

Pedro de Silva, que le escuchaba en segundo plano, tomaba así el relevo del poeta Ángel González, única cita expresa en el discurso de Barbón en la sesión de investidura. Sin referirse expresamente al autor, y hablando de actitudes vitales, Barbón hizo suya también la frase donde Antonio Machado proclama que "Hoy es siempre todavía" y que a su vez da nombre a una sección que LA NUEVA ESPAÑA publica los domingos en la última página.