Los partidos aplauden la llamada al diálogo y exigen una defensa férrea de Asturias

Los partidos con representación en la Junta General del Principado aplaudieron los llamamientos al diálogo lanzados ayer por Adrián Barbón en su discurso de toma de posesión. Al mismo tiempo, le reclamaron una férrea defensa de los intereses de Asturias, por encima de los de su partido y de los designios del Gobierno central, y valentía para afrontar los grandes problemas de la región.

Teresa Mallada (Partido Popular). "Comienza una nueva etapa en Asturias. El Partido Popular tiende la mano al nuevo Presidente para alcanzar acuerdos que sean beneficiosos para Asturias. Exigimos a Adrián Barbón que se ponga a trabajar desde ya para sacar a Asturias del letargo y le pedimos que gobierne sin sectarismos ni partidismos y con altura de miras, porque Asturias lo necesita. Esperamos también que acierte en la elección del Gobierno".

Laura Pérez Macho (Ciudadanos). "Celebramos la continua llamada al consenso por parte de Adrián Barbón. Evidencia una vocación de no aplicar la política de rodillo, después de 40 años de gobiernos socialistas. Esta actitud la enlazamos con la idea de cambio generacional, que implica que la voluntad de alcanzar pactos ya no parece una debilidad, sino una muestra de fortaleza. Lamentamos que Barbón haya colocado en su discurso la prioridad de la llingua por delante de la industria. Nosotros queremos salvaguardar la llingua, pero no imponer su uso".

Lorena Gil (Podemos). "Lamento y considero inaceptable que no se haya dado la palabra a ninguna mujer. Encontramos en el discurso de Adrián Barbón lugares comunes, como la mano tendida para alcanzar consensos, un diálogo que, sin embargo, con Podemos Asturies no perseguía alcanzar un acuerdo programático que habría implicado importantes avances sociales, sencillamente, porque no necesitaba una mayoría para ser investido. Ha prometido escuchar, estar cerca de la gente, ha dicho que su 'despacho será Asturias entera', pero lejos de mensajes grandilocuentes hay una Asturies real en la calle que demanda ser escuchada, que pide que quienes estamos en las instituciones nos pongamos de su lado y defendamos unos servicios públicos de calidad y sus puestos de trabajo, como hoy (por ayer) lo han hecho los cientos de trabajadores y trabajadoras de la antigua Telecable y de Zener que se manifestaban frente a la Junta. Barbón tendrá que pasar de las palabras a los hechos y demostrar que tiene la voluntad de hablar de propuestas audaces y valientes por el futuro de Asturies. Ahí siempre nos encontraremos".

Ignacio Blanco (Vox). "Me gustó el discurso. Sólo espero que realmente sea valiente como ha dicho y corrija las políticas socialistas de estos 30 últimos años. Espero que no se deje llevar por el pasado y apueste por el mundo rural de verdad, y no sólo de palabra como ha hecho hasta ahora el PSOE".

Ángela Vallina (IU). "La toma de posesión tiene que ser el inicio para un nuevo Gobierno social y de cambio. La legislatura tiene que marcar un punto de inflexión, porque es lo que exige y espera Asturias. La prueba la teníamos en la calle, frente a la Junta General del Principado, donde estaban los trabajadores de Zener y Telecable pidiendo alternativas que garanticen su futuro. Un futuro que tiene que pasar por la defensa del empleo en todos los sectores, y de forma muy especial en la industria. Necesitamos que la declaración que hemos firmado con la Federación Socialista Asturiana (FSA) sea una hoja de ruta, y esperamos que podamos profundizar con acuerdos que concreten lo expuesto en esa declaración".

Adrián Pumares (Foro). "Lo primero, desear suerte a Barbón y al Gobierno que forme, porque sus aciertos serán los de Asturias y los de todos los asturianos. Quiero reiterar que los diputados de Foro vamos a trabajar para conseguir que en el año 2023 Asturias sea mejor que ahora, porque es evidente que la Asturias de 2019 es mucho peor que la 2012. Urge afrontar los grandes problemas de Asturias y buscar soluciones a los mismos: industria, despoblación, sangría demográfica, fuga de talento, desempleo... Y para ello actuaremos siempre con lealtad y con la mano tendida para lograr llegar a acuerdos y buscar el consenso en beneficio del Principado de Asturias. Esperamos y exigiremos que Barbón anteponga siempre los intereses de Asturias a los intereses partidistas y que sea exigente con el Gobierno de España".