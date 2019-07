Cárcaba: "Haremos un gran esfuerzo y con beneficio para la región"

"Me incorporo al Gobierno con una gran ilusión y sentido de la responsabilidad. Para mí es una noticia muy reciente. Me enteré hace muy poquito", señaló ayer la profesora titular de Contabilidad y vicedecana de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo Ana Cárcaba, nueva consejera de Hacienda. "Vengo del mundo académico y no formo parte del ambiente político. Estaré en el Gobierno en calidad de independiente", explicó.

Cárcaba (Soto de Ribera, 1972), especialista en Contabilidad Pública (sobre todo local) y coautora de un reciente libro sobre la especialidad, expresó su "sorpresa" cuando recibió el ofrecimiento. "Agradezco al presidente Barbón su propuesta y espero estar a la altura de la confianza que ha puesto en mí".

"Llego al cargo con una ilusión enorme y unas ganas tremendas de hacer cosas y hacerlas bien. Todos los que integramos el Gobierno haremos un esfuerzo muy importante y con consecuencias positivas para Asturias", indicó.

La nueva consejera prefirió no entrar en detalles sobre sus planes a la espera de tomar posesión el jueves. Por delante tendrá desafíos relevantes, como la demandada reforma del sistema de financiación autonómica.

Cárcaba afronta cuatro jornadas de intenso trabajo para traspasar sus actuales responsabilidades: "No quiero dejar la facultad y el vicedecanato sin cumplir las obligaciones que tengo pendiente", expresó ayer a este diario.