Rita Camblor: "Llego con ilusión y ganas de trabajar; también con prudencia"

No estaba en ninguna de las quinielas para formar parte del Consejo de Gobierno del presidente Adrián Barbón, por eso la designación de Rita Camblor como consejera de Presidencia fue cuanto menos sorpresiva. De hecho, Camblor es actualmente concejala de Hacienda en Langreo tras recuperar los socialistas la Alcaldía del concejo que durante los últimos cuatro años estuvo en manos de IU y Podemos. También era uno de los tres concejales liberados, además de la alcaldesa langreana, Carmen Arbesú.

"Fue un impacto importante para mi que me llamara Adrián para contar conmigo, no me lo esperaba para nada", señalaba ayer la nueva consejera, destacando que "ya tenía un compromiso en el Ayuntamiento de Langreo como concejala de Hacienda". Por eso, a la primera persona a la que llamó antes de tomar una decisión fue a la alcaldesa de Langreo. "Me dijo que no suponía ningún perjuicio que me fuera, me animó mucho y me dijo que aprovechara la oportunidad", destacó. Un apoyo que también obtuvo de su familia. Eso sí, admite que "los únicos conocimientos que tengo hasta ahora son a nivel municipal, nunca ocupé un cargo de ese nivel". Y a pesar de ello, asume su nuevo cargo "con toda la ilusión y ganas de trabajar, pero también con prudencia y un sentimiento de responsabilidad".

De momento no están definidas las áreas que llevará como Consejera de Presidencia, "tengo que esperar a llegar para verlo", aunque en conversaciones informales con el Presidente ya pudo ver que trataría asuntos como cooperación, la Agenda 2030 o el Instituto Asturiano de la Juventud.

Camblor ha sido concejala en el Ayuntamiento de Langreo en varios mandatos. No sólo ahora con Carmen Arbesú, sino también con María Fernández y Esther Díaz en el pasado, ocupando concejalías destacadas.