Cinco años de prisión para el somedano que intentó matar a su primo por unas lindes y una discusión sobre el ganado

Cuatro años de prisión por intento de asesinato, uno más por tenencia ilícita de armas, 200 metros de alejamiento durante 15 años y 25.000 euros de responsabilidad civil es la condena impuesta al somedano L. O. L., que disparó a un primo J. M. O. en el transcurso de una discusión por unas lindes de pastos y la entrada de unas vacas a la finca del herido. La Fiscalía solicitaba en total 11 años de cárcel y la acusación particular 14, que aceptaron rebajar al admitir el acusado los hechos.

Todo ocurrió el 30 de septiembre de 2017. J. M. O. salió en busca de una de sus reses por la carretera AS-227, hasta que la encontró a la entrada de la localidad de Gua (Somiedo), por lo que se detuvo. Apareció entonces el acusado, que reside en las inmediaciones de ese lugar, y ambos iniciaron una discusión que hizo que el hombre se bajara del vehículo.

Según los hechos admitidos por el acusado en la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial, durante la discusión "el procesado sacó una pistola que llevaba entre la ropa y, de forma completamente sorpresiva, estando a cinco o seis metros de distancia del otro ganadero, que se encontraba indefenso, apuntó hacia este y con intención de matarlo efectuó uno o dos disparos contra él, alcanzándole en la mano derecha, por la que empezó a sangrar abundantemente. El procesado le dijo entonces que terminaría matándolo un día u otro, y abandonó el lugar".

La víctima, de 55 años, sufrió una fractura en el tercer metacarpio de la mano derecha. La curación tardó 278 días y le han quedado secuelas como dolores, limitaciones funcionales en varias articulaciones y un cicatriz de unos 10 centímetros en la mano.

La investigación acerca del arma no determinó por qué estaba en su poder, pero sí que el calibre era de 9 milímetros. El registro por parte de la Guardia Civil en la casa del acusado también descubrió varios tipos de munición, pero la pistola del delito no fue hallada. El acusado no tenía ningún permiso de utilización de armas.