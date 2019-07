El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias realiza una "llamada urgente" para donar

El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias ha lanzado un llamamiento "urgente" debido a la escasez del grupo A+. "Desde el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias hacemos una llamada URGENTE a todos aquellos donantes del grupo A+, para que acudan a donar", han publicado a través de sus redes sociales oficiales.



En la propia página web del organismo aparece un mensaje en rojo solicitando ayuda a los donantes. "Si eres A+ acude a donar. ES URGENTE!!", expresan a través de este portal.





????Desde @donaasturias hacemos una llamada URGENTE a todos aquellos donantes del grupo A+, para que acudan a donar. En el siguen enlace tienes todos los datos de dónde y en qué horarios. Gracias de corazón: https://t.co/4pc0xy6yat #haztedonante #sangre #quenosediga pic.twitter.com/ViYqTLPY0Q — C.C.Sangre y Tejidos (@donaasturias) July 19, 2019

Martes, 23 de julio

Miércoles, 24 de junio

Jueves, 25 de julio

Viernes, 26 de julio

El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias también ha facilitadopara que aquellos que quieran prestar su ayuda, puedan acudir a donar.para los próximos días en la región.En, delante del colegio Aniceto Sela (c/ Manuel Llaneza), en horario de 9.00 a 14-00 y de 16.00 a 21.00.Enen la plaza del Ayuntamiento, en horario de 9.15 a 14.00 y de 16.00 a 20.45.Enen la Plaza de la Iglesia, en horario de 15.30 a 21.30.En, en la Plaza Santiago López (1º Bajo), en horario de 16.00 a 21.00.En, delante del colegio Aniceto Sela (c/ Manuel Llaneza), en horario de 9.00 a 14-00 y de 16.00 a 21.00.En, en la plaza del Ayuntamiento, en horario de 9.15 a 14.00 y de 16.00 a 20.45.En(Bar Pepín) , en horario de 16.00 a 17.30 y en(Plaza de la Iglesia) , en horario de 18.00 a 21.00.En(C/Donato Argüelles), en horario de 16.00 a 21.00.En, delante del colegio Aniceto Sela (c/ Manuel Llaneza), en horario de 9.00 a 14-00 y de 16.00 a 21.00.Enc/ Manuel R. Álvarez 11-13, en horario de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00.En el, delante del edificuio de la zona ambulatoria, en horario de 15.3 a 21.30.Enen la plaza del Ayuntamiento, en horario de 16.15 a 20.45.En, frente al Súper de Hunosa, en horario de 9,00 a 14.00.En(Club Santa Olaya), en horario de 16.00 a 21.00.Enc/ Manuel R. Álvarez 11-13, en horario de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00.En El Parador de, en horario de 10.15 a 14.00 y en la, en horario de 16.30 a 20.00.En(c/ Donato Argüelles), en horario de 10.00 a 15.00 y de 15.00 a 20.