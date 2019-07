Los nuevos consejeros tomarán posesión el jueves a las cuatro de la tarde en la Junta

Los diez consejeros del nuevo gobierno del Principado tomarán posesión de sus cargos el próximo jueves a las cuatro de la tarde en la Junta General del Principado. El lugar había sido ya definido por la intención del Presidente, Adrián Barbón, de trasladar así un gesto que remite a los orígenes, al emplazamiento de los primeros consejos de gobierno de la autonomía, "donde coexistieron durante un tiempo el poder ejecutivo y el legislativo" hasta la apertura de la sede de Presidencia "avanzados los años ochenta", y que también se hace acompañar por un ademán simbólico de respeto al parlamento asturiano, a quien habrán de rendir cuentas tanto el jefe del Ejecutivo como los diez componentes de su equipo.

El Consejo de Gobierno se reunirá formalmente por primera vez allí el mismo jueves, según ha anunciado esta mañana el presidente del Principado tras la primera recepción oficial de su mandato, que ha querido que fuera con el presidente de la Junta General del Principado y segunda autoridad de la comunidad autónoma, Marcelino Marcos Líndez. El día y hora de celebración de la primera reunión de los consejeros viene condicionada por la visita del Presidente mañana a Santiago, para asistir a la entrega de la Medalla de Oro de Galicia a su antecesor, Javier Fernández, y por el viaje a Oviedo de la Reina Letizia, el jueves por la mañana. Ese mismo día, mientras tanto, se celebrará previsiblemente también el primero de los dos plenos en los que la cámara autonómica estudiará la reforma del Grupo Mixto para otorgar entidad propia a las fuerzas políticas que lo forman: IU, Foro y Vox.

Hoy, Adrián Barbón no ha querido desvelar los detalles de la estructura que tendrán las diez consejerías de su gabinete, por ejemplo el número y las áreas específicas que se gestionarán con rango de viceconsejerías. Sobre la portavocía, pendiente de definir, sólo ha adelantado que "me gusta innovar, probar cosas nuevas, no mantener siempre lo mismo porque siempre ha sido así, buscar fórmulas nuevas que permitan mayor agilidad y seguramente mejor conexión".