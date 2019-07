El "no" a Sánchez perjudica a las infraestructuras y la industria de Asturias, dice Barbón

El Presidente del Principado, Adrián Barbón, ha expresado su preocupación por las repercusiones para Asturias del fracaso de la investidura de Pedro Sánchez. "Lo que nos afecta a los asturianos es que no haya un Gobierno plenamente operativo para afrontar la culminación de las infraestructuras, el estatuto de la industria electrointensiva o los planes de inversión en las cuencas mineras", ha subrayado Barbón, quien no ha dudado en indicar que el no a Sánchez "es una mala noticia".

El presidente del Principado se pronunció sobre la investidura fallida justo a la salida de la primera reunión del Consejo de Gobierno del Principado. Barbón apoyó los argumentos de Pedro Sánchez. "Me quedo con las palabras del Presidente: para conseguir la presidencia no vale todo, y él ha dicho que no lo sacrifica todo, y menos el futuro de España, sobre la base de una negociación que no estaba dando resultados".

Barbón culpó del fracaso a Podemos, sin llegar a mencionarlo: "Alguien está interpretando mal lo que significa negociar. Negociar no es ir a máximos, sino buscar puntos de encuentro", apostilló el jefe del Ejecutivo autonómico.