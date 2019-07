El informe de calidad del aire de 2018 minimiza el problema en Asturias

El aire de Asturias está limpio. O al menos así lo afirma el informe de calidad del aire del año 2018. A pesar de que Ecologistas en Acción incida en que "más de 45 millones de personas, el 97 % de la población, estuvieron expuestas en 2018 a niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud,".

El estudio, impulsado por el Ministerio, firma unos valores límites que hay que cumplir para que el aire no sea perjudicial ni para las personas ni para el medio ambiente. El problema en Asturias reside en las partículas PM10, es decir, las partículas en suspensión.

Las estaciones de medición de la calidad que dan problemas son las situadas sobre todo en Gijón y Avilés, en concreto las de la Avenida la Argentina, en La Calzada, y la estación el Matadero, respectivamente. Los límites en esos lugares se encuentran comprendidos entre los 36 y los 50 micras por metro cúbico en cada estación.

La estación del matadero fue excluida porque no mide realmente la calidad del aire que respiran los avilesinos, ya que solo se centra en la zona de Las Arobias, donde se junta la actividad portuaria y un elevado tráfico de camiones. A pesar de ello, la estación se ha mantenido instalada porque permite ver la evolución de los niveles de contaminación.

En la estación de Lugones (Siero) y el Palacio de Deportes (Oviedo) ha habido momentos con los límites por encima de lo establecido, pero son subidas puntuales que no se corresponden con la calidad del aire que se respira en esos lugares.

En definitiva, el aire de Asturias no tiene perjuicios si se hace una media general de las mediciones de las distintas estaciones, aunque hay lugares en los que se respira peor.

Ecologistas en Acción no coincide con lo que dice el informe y se escuda en que "la contaminación bajó en Asturias por la meteorología" y no porque no haya un problema real.