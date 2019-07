Dos vuelos de la línea Asturias-Barcelona, cancelados por la huelga

Una huelga en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha hecho saltar todas las alarmas. En unas fechas tan señaladas como las actuales, en pleno verano, IBAS -el personal de tierra de Iberia- ha convocado una huelga en el aeropuerto catalán para el sábado 27 y domingo 28. La propia compañía aérea ve la medida como "desproporcionada" al haber hasta 1.000 vuelos afectados. En el conflicto laboral están tratando de mediar la delegación de Gobierno, Aena y la Conselleria de Territori de la Generalitat.

En lo que respecta a Asturias, la línea con Barcelona se verá afectada en dos vuelos, de los ocho previstos para el fin de semana. Ambas cancelaciones están previstas para el domingo 28: el vuelo de las 20.10 horas de Asturias a Barcelona, y el de las 22.00 horas en el sentido contrario. Ambos correspondientes a Vueling, una de las principales empresas afectadas por la huelga. Desde la compañía aseguran que "se trata de una huelga completamente ajena a nosotros, tratamos de cancelar los menos vuelos posibles, pero no es algo que dependa de nosotros, sino que lo hacemos en función de los servicios mínimos que plantee el gobierno". También prometen "trabajar lo mejor posible para minimizar el impacto sobre los clientes". El objetivo que se marcan es que "tan solo el 7% de todos los clientes" se vean afectados. Además, aseguran que el 94% de esos afectados "podrá reubicarse el mismo día o, a lo sumo, el día inmediatamente posterior".

Esta no será la única huelga a la que tenga que enfrentarse el aeropuerto de Barcelona. El comité de empresa de Trablisa, la compañía encargada de los controles de seguridad del aeropuerto barcelonés, ha vuelto a convocar una indefinida a partir del 9 de agosto. A los paros están llamados los cerca de 500 trabajadores encargados de los controles de acceso de El Prat. Los vigilantes de seguridad reclaman un plus de un euro por hora por la "carga física y mental que soporta" este colectivo por la afluencia de viajeros y horas de trabajo, y la recuperación del plus de aparcamiento.

Huelgas aparte, ayer se produjeron también una serie de retrasos en el Aeropuesrto de Asturias. "Nada alarmante", según fuentes aeroportuarias. A pesar del mal tiempo, en la meteorología no residía la causa de dichos contratiempos. Desde Aena aseguran que fueron "retrasos puntuales, por cuestiones particulares las compañías". Hubo retrasos en conexiones con Londres o Sevilla.