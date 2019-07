Dolor en Torazu por Rafael Rodríguez: "Siempre ayudaba con discreción"

El empresario cabranés emigrante en México Rafael Rodríguez Solares se fue como vivió, rodeado de amigos y de los suyos. No solo no quedó hueco libre en la iglesia de Torazu, donde ayer por la tarde tuvo lugar su funeral, sino que llegó a formarse caravana en algunos momentos para llegar a la localidad.

Fue Gaspar Muñiz, que fue párroco de Cabranes, quien ofició la misa y reconoció que "no es fácil hacer la homilía cuando entierras a un amigo". Dio varias razones de por qué "la iglesia está (estaba) tan llena y el pueblo, tan triste". Algunas son porque era "imposible escuchar a Rafael hablar mal de otro, ni mirar por encima del hombro a nadie". Destacó que siempre "ayudaba con mucha discreción y humildad a quien lo necesitaba", fuera o no su amigo. Aunque el fallecido podía presumir de tener muchos y ayer quedó de manifiesto. También tuvo que ver su "trato cercano", por eso "hoy (por ayer) la iglesia está llena y el pueblo reza por él", prosiguió el sacerdote. "Lo digo, no para dejarlo bien, porque quienes lo conocíais lo sabéis bien", apuntó.

Fueron muchas las personas que quisieron arropar en estos duros momentos a los suyos, en especial a su viuda, Irene García Canellada, a sus tres hijos y a su hermano, Manolo Rodríguez. Esmeralda Sánchez trabajó durante una década en casa del fallecido, de quien recuerda "la alegría y espléndido que era, haciendo el bien para todo el mundo". Tampoco se olvida de "su buen humor" y que "la casa siempre estaba llena de gente". Por lo que no duda de que ya le están echando de menos.

Para Marta González fue "una buena persona". Ella también fue emigrante, aunque en Europa, por lo que conoce bien lo duro que les resultó emprender en otro país. "Era una grandísima persona, muy generoso, muy participativo y colaborador, una persona maravillosa", le describe Francisco Javier Miranda. "Lo quería mucho", agrega y valora que "siempre estaba con gracia y a pesar de la enfermedad, saludaba a todo el mundo". Con Amaro Llera compartía su afición por las cartas. "Le gustaba jugar contra mí al tute", recuerda y lo define como "una persona seria y competente".

Rafael Rodríguez Solares ha dejado una profunda huella entre quienes le conocieron y el cariño que le profesaron se lo han devuelto a sus familiares, arropándoles en estos tristes momentos.