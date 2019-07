El Supremo fijará, tras un caso en Carreño, si los policías interinos pueden usar arma

El Tribunal Supremo fijará el criterio sobre si los policías locales interinos pueden llevar armas a raíz de que la Guardia Civil retirase la pistola a un agente de Carreño. Agentes de la Comandancia de Gijón de la Guardia Civil denegaron el pasado 12 de abril la guía de pertenencia de un arma de fuego y retiraron otra por tener como destino a policías locales auxiliares en Carreño, con carácter interino. Esta decisión motivó una resolución de la Guardia Civil advirtiendo de que no podían entregarse pistolas a agentes que no tuviesen en propiedad la plaza, lo que desencadenó un recurso del Ayuntamiento de Carreño y la protesta sindical. Sin embargo, los tribunales asturianos dieron la razón a la Guardia Civil, basándose en que la ley de Régimen Local establece que solo los funcionarios de carrera pueden portar arma de fuego; es decir, deberían estar en posesión de la plaza, circunstancia que no ocurre con los policías interinos.

La interpretación de la norma por parte de la Guardia Civil despertó las críticas de la Asociación de Jefes y Mandos de la Policía Local del Principado de Asturias (Ajempol), que consideró que impedir a los agentes auxiliares llevar armas ponía "en jaque la seguridad ciudadana". La asociación aseguró que este criterio afectaba de manera especial a las plantillas de los municipios de Valdés, Castrillón, Carreño, Grado, Ribadesella o Gozón, en los que existe una elevada presencia de agentes interinos.

El Ayuntamiento de Carreño llevó hasta el Tribunal Supremo su discrepancia con el criterio de la Guardia Civil, y es ahora el máximo órgano judicial el que toma cartas en el asunto. El concejo carreñense presentó un recurso de casación que ha sido admitido por el Supremo, que reconoce que evaluará la cuestión "para la formación de jurisprudencia" con el objetivo de determinar si los policías locales interinos, ya nombrados, pueden portar armas de fuego.

El debate tiene su enjundia. El Tribunal Supremo reconoce que existen sentencias contradictorias, dado que aunque existe un fallo que considera que que no se ajusta a derecho la designación de agentes de la Policía Local en régimen de interinidad, "no existe pronunciamiento sobre si los ya nombrados como interinos pueden portar armas y si ello es inherente al ejercicio de la autoridad".

El Ayuntamiento de Carreño ha argumentado que en Asturias aún pueden convocarse para ser cubiertas en régimen de interinidad las plazas de policía local (no se ha anulado esta opción), quienes tengan esos contratos han de poseer las mismas funciones que el resto de los funcionarios de carrera". Para el consistorio carreñense se establecería una distinción que no existe en el caso de otros puestos dentro de la administración local. Además, el Ayuntamiento considera que en casos de emergencia, como un atraco, el policía interino estaría "desprotegido" respecto a sus compañeros. El Supremo, que ha visto que la cuestión necesita un análisis sosegado y definitivo, dictaminará quién tiene razón: si la Guardia Civil o el municipio de Carreño.