Una alianza de hace 400 millones de años

El valioso yacimiento prehistórico de Arnao (Castrillón) sigue dando sorpresas. La última, las pruebas de una alianza entre dos especies, corales y briozoos, para mejorar sus condiciones de vida hace 400 millones de años. Se trata del primer caso descrito en la época devónica.

¿Cómo era Asturias antes de la formación de los actuales continentes? Seguro que es una pregunta que alguien de la región se ha hecho alguna vez. Hace 400 millones de años, durante la época del Devónico, el material que hoy conforma el Principado estaba totalmente cubierto por una capa de agua y se encontraba en el hemisferio sur, por lo que disponía de un clima cálido. Gracias a una investigación llevada a cabo por Consuelo Sendino, comisaria de invertebrados fósiles en el Natural History Museum de Londres, Mark Wilson, experto de briozoos en simbiosis en The College of Wooster de Ohio, y Juan Luis Suárez Andrés, doctor en Geología por la Universidad de León y experto en briozoos, se ha alcanzado un nuevo descubrimiento marino cerca del Museo de la Mina de Arnao. "No hay literatura que hable sobre ello", confiesa Sendino.

En aquel tiempo, esa zona de la costa asturiana estaba ocupada por un gran arrecife que disponía de un amplio glosario de organismos marinos. Dada la dificultad para asentarse y desarrollarse, varios de estos seres se vieron obligados a iniciar un proceso de simbiosis. Entre ellos, una colonia de briozoos fue la base de los corales para asentarse en el lugar. Se trata de un caso inédito que ha despertado la expectación en el ámbito de la paleontología. "Esta asociación de Asturias es la primera que se describe del Devónico en el mundo", explica Sendino. Por esta razón, una de las revistas paleontológicas más importantes del mundo, la americana "Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology", se ha hecho eco del descubrimiento.

Se trata de una investigación que se inició con doce muestras de intercrecimiento de estos organismos (briozoos con corales), aunque tan solo nueve fueron válidas para describirse en el artículo. Sobre las muestras, que fueron encontradas por Juan Luis Suárez, tres ejemplares proceden de las colecciones del Museo de Geología de la Universidad de Oviedo. El resto de especímenes fueron obtenidos de la plataforma devónica de la localidad asturiana. "Luis ha trabajado mucho en esa zona y ha escrito varios artículos de los ejemplares de Arnao que figuran en su tesis", explica Consuelo. Todo empezó hace un par de años, cuando el doctor en Geología se puso en contacto con la investigadora afincada en Londres, quien avisó a Wilson y se pusieron manos a la obra. Desde el Natural History Museum, centro neurálgico del estudio, los tres científicos analizaron las muestras recogidas.

En el estudio se llegó a la conclusión de que, tras el asentamiento de la larva, el coral se desarrolló al mismo tiempo que el briozoo que lo rodeaba, aunque sin cubrir su apertura, de manera que no influyese en su alimentación. "Como los briozoos y los corales tienen diferentes hábitos alimentarios no se interfirieron", matiza Sendino, añadiendo que "por su parte, los corales se beneficiaron de un substrato firme y de las corrientes que generan los briozoos para nutrirse". Sin embargo, no todos los briozoos se asociaron con todas las especies de corales. A través de una selección taxonómica, cada briozoo se enroló con un coral que se ajustó a su especificación, dando lugar a una relación de tolerancia y a una probable mediación química. Lo que está claro es que "el intercambio fue opcional para los briozoos y seguramente beneficioso para ambos organismos", según comenta la investigadora.

"Lo que nos preguntamos es si estas mismas especies podrían haber vivido sin estar asociadas como se ha citado con otros intercrecimientos cuyas especies integrantes no se han visto aisladas", se cuestiona Sendino. La percepción que tiene del asunto la experta en invertebrados fósiles del Natural History Museum cree que este caso consistió en "una estrategia para vivir en arrecifes sobrepoblados y medios fangosos".