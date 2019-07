San Melchor cumple su misión en Villaoril

"Ha sido un regalo de Dios poder trabajar durante 41 años en Zimbabue", apuntó con orgullo Agustín Moreno, un misionero jubilado que regresó a Asturias hace nueve años y que estuvo ayer en el santuario de la Virgen de Villaoril (Navia). Allí se celebró el Día del Misionero Asturiano, un evento organizado por la Delegación Diocesana de Misiones. Como cada año, la archidiócesis de Oviedo conmemoró la figura de San Melchor de Quirós, el primer y único santo de la región.

A través de una misa presidida por el arzobispo, Jesús Sanz, varios misioneros asturianos, en activo o retirados, fueron los protagonistas de una jornada en la que estuvieron acompañados por sus familiares y amigos, además de por vecinos de la zona. "Es una buena oportunidad para conocernos y contar alguna cosa de nuestra vida", afirmó Avelino López, quien forma parte actualmente en una misión en el nordeste de Brasil. Llegados desde distintos puntos del mundo, los misioneros compartieron sus experiencias y las labores realizadas en sus respectivos destinos. Se trata de la primera vez que el santuario naviego acogió el Día del Misionero Asturiano.

"No sabía que en Villaoril hubiese esta devoción por San Melchor de Quirós, es un gusto", indicó Juan Francisco Vega, un sacerdote gijonés que reside en Cuba desde hace 68 años. En sus orígenes, este evento se celebraba en el santuario de Cortes, en el concejo de Quirós, lugar de nacimiento de San Melchor. Con la idea de dar a conocer la figura del santo asturiano por toda la región, la archidiócesis de Oviedo decidió cambiar cada año de emplazamiento. Una medida que respaldó Jesús Sanz durante su homilía en la misa a través de una comparación: "Este método sigue la misma línea que yo como arzobispo metropolitano con el resto de obispos, que propuse hacer los encuentros no solo en Oviedo, sino también en Santander, León o Astorga".

Antes de comenzar la ceremonia de la eucaristía, el delegado diocesano de misiones, Pedro Tardón, valoró la importancia de "hacer conocer a San Melchor" entre todos los asturianos. A continuación, hizo entrega de un cuadro del santo asturiano a Manuel Álvarez, párroco de Navia y arcipreste de Villaoril. Se trata de una réplica sin marco del existente en la sede de la Delegación de Misiones. Además, también entregó un ejemplar del libro "San Melchor de Quirós: un santo para Asturias", en el que el fallecido sacerdote Silverio Cerra cuenta la vida del quirosano.

A lo largo de la homilía, el Arzobispo desarrolló un poco la trayectoria de San Melchor, de quien destacó el hecho de ser un santo con nombre y apellidos (Melchor García Sampedro). A juicio de la máxima representación de la Iglesia en Asturias, "la santidad no es ajeno a un temperamento, a unos apellidos". San Melchor, misionero como los que estaban presentes ayer en el santuario de la Virgen de Villaoril, "emergió desde su sociedad", algo que "en toda vocación misionera siempre se da". Según Jesús Sanz, hay una imagen equivocada del misionero, ya que "la misión no coincide con la versión clásica de que se va con los negritos". Además, puntualizó que el misionero es "aquel que se va a un lugar de necesidad y pone en su boca la palabra de Dios".

Asimismo, el Arzobispo, comprometido con la misión diocesana en Benín, la única que mantiene en activo la Iglesia de Asturias, tuvo unas palabras de reconocimiento a la labor en ese país africano. De su mención a la misión, desprendió algunas anécdotas de su última visita el pasado febrero a la zona de Gamia, al norte del país. "Dios tiene todas las pieles, habla todas las lenguas", subrayó el mitrado, quien añadió que "el Señor se hace hombre y abraza todo lo que se puede hacer llamar humanidad".

Asimismo, habló de la necesidad de no tener miedo. "Con el pánico experimentas la intemperie, la incertidumbre de lo que va a pasar mañana", agregó el Arzobispo en alusión al tercer mundo. No obstante, sostuvo que el miedo también está presente en el primer mundo. Un temor "nuclear" que es debido a factores como la "corrupción, la política, la guerra o la soledad de no ser nadie en medio de la gente". Por ello, cree importante mantener la fe y abrazar a Dios, ya que "nadie tiene miedo de perder lo que ha entregado ya".

Para concluir la celebración de la eucaristía, Jesús Sanz quiso recordar a Enrique Sariego, un misionero que ejerció su labor humanitaria en República Dominicana y que falleció el pasado mes de enero. Además, hubo un momento de agradecimientos hacia "don Manuel, párroco de Navia y arcipreste de Villaoril", y hacia "don Pedro Tardón y la delegación de misioneros".

Después de la ceremonia, varios misioneros hablaron de las vivencias en sus destinos. Uno de ellos fue Fermín Riaño, un cura avilesino que lleva tres décadas en Tailandia. Sobre la situación actual en el país asiático, destacó los cambios que ha experimentado el país, sobre todo tras "el golpe militar que ha variado la sociedad" en los últimos años. Sin embargo, no todo son malas noticias. "Este año, como Iglesia, estamos celebrando los 350 años de la evangelización del país". Un largo periodo de propagación de la palabra cristiana en "un país mayoritariamente budista", ya que son "70 millones de personas, de las que el 95 por cierto practica esa religión". Aunque puntualizó que Tailandia es "un país que da posibilidad para el diálogo", y que el budismo es "bastante abierto a que puedan vivir juntas ambas creencias".

En cuanto a las labores realizadas allí, subrayó que "la Iglesia ha apostado mucho por hacer una misión de servicio a los pobres". Según el sacerdote, se trabaja "tanto con personas afectadas por el sida o la lepra como con los refugiados" procedentes de los países vecinos.

Posteriormente, llegó el turno de Miguel Ángel Gullón. Nacido en Colunga, el sacerdote dominico llegó a República Dominicana hace 20 años. En el país caribeño está inmerso en "tres proyectos". Uno de ellos consiste en una misión educativa, "Radio Seibo", que recibe el nombre de la provincia de El Seibo. Allí, en esa zona, lucha por crear un área jurídica en la que "los abogados denuncien para luchar contra las grandes empresas". Por otro lado, existe una misión sanitaria, con la que se busca mejorar "una situación que está muy mal ", pues "no hay Seguridad Social y cualquier consulta médica o tratamiento es muy caro". Por último, habló de una misión agrícola, para apoyar a los campesinos contra las justicias y enseñarles a que "tengan conciencia a tener derechos".

A continuación, tomó la palabra Domnino Martínez, un misionero laico que, junto a su mujer María José, participa en una misión en la isla de Yerba (Túnez). Al norte del continente africano, apuntó que hay "un sacerdote en medio de trescientas mezquitas". Sin embargo, lo primordial es "abrir las puertas de la Iglesia", ya que "no importa el idioma y lo relevante es lo que se hace". A su juicio, "la misión está en todos los lados, no influye el lugar", ya que todos los presentes en el santuario están bautizados. Además de la religión musulmana, en Túnez hay una gran presencia del judaísmo. "Intentamos tender puentes con la comunidad judía y musulmana", explicó el misionero. Como ejemplo de convivencia idónea entre las distintas religiones, añadió que en Yerba bautizaron a "una niña de nueve años con padre musulmán y madre católica". Por esa razón, pidió por que "se pueda seguir evangelizando allí donde se esté".