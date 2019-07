Precaución en las playas: 47 banderas amarillas en Asturias

Si vas a ir hoy a la playa en Asturias esta información te interesa. Recuerda que es muy importante que respetes las banderas que ondean en los diferentes arenales de la región y que te indican cómo tienes que afrontar el baño en el Cantábrico. Evidentemente la bandera verde significa que no hay riesgo pero eso no quiere decir que no tengas que tener precaución a la hora de darte un chapuzón. El mar siempre exige un mínimo de cuidado y siempre debes hacer caso a las indicaciones de los socorristas. (Aquí puedes ver las playas con bandera azul de Asturias).

La bandera amarilla se iza cuando tienes que tener especial cuidado en el mar. En alguna que otra playa puede que haya incluso varias banderas y que se haya prohibido el acceso a determinadas zonas del arenal por lo que tienes que buscar la que indica cómo está el mar en cada zona.

La bandera roja significa que entrar al agua está completamente prohibido.

En este enlace tienes toda la previsión del tiempo

A continuación te resumimos cómo están las banderas de las playas de Asturias de hoy miércoles 31 de julio de 2019 para que sepas a qué atenerte. La información facilitada por el 112 de Asturias se actualiza de forma constante por lo que te invitamos a consultar esta noticia antes de ir a la playa.