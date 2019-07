"Mamá, quiero ser política"

Como es habitual cada año, la Junta General del Principado abre estos días sus puertas para que la gente pueda conocer dónde actúan sus políticos, cómo es el interior del hemiciclo o ver los detalles estéticos que constituyen la estructura. "Me gusta venir porque es muy bonito, vengo todos los años", decía Juan Márquez a las puertas del edificio. "Está bien la iniciativa, porque se da a conocer esto, que al final es cultura, no solo para los de fuera, también para la gente que vive aquí y no ha podido verlo nunca", comentaba Virginia López.

Visitantes de todas partes de España aprovecharon para conocer los entresijos de la política asturiana, como Eva Gutiérrez, de Toledo aunque residente en Madrid, fue a visitarlo porque estaba de vacaciones en Llanes "y estábamos interesadas, a través de la prensa vimos que había día de puertas abiertas y decidimos venir a conocerlo".

José Carlos González, de Sevilla, acudió a la visita con su mujer Belén Canales y su hijo Daniel González y salieron encantados, "es muy interesante y cultural, y podemos ver todo el tema parlamentario de aquí del Principado de Asturias", contaba José Carlos González. Pero también entra en juego la parte estética y es que eso "nos ha gustado bastante la visita al edificio y a todo lo que representa la institución". Su mujer no se quiso olvidar del guía y añadió que "todo estaba muy bien explicado".

El guía oficial del Principado de Asturias, José Maribona, era el encargado de explicar la visita y justificaba la apertura de puertas porque en temporada de verano "hay miles de turistas y que menos que abrir la casa de Asturias, donde se deciden los asuntos importantes de los asturianos".

"Es importante por todo lo que en esta casa sucede, cómo se gestiona, cómo se deciden los asuntos de nuestras leyes, de nuestra política, quién es diputado y quién no y todo el personal que allí trabaja", apunta. También se refirió a la belleza del edificio y que "requiere un paseíto sobre arte o sobre historia para saber por qué está aquí, por qué se construyó aquí o qué había antes".

Dentro del hemiciclo los visitantes se hicieron las típicas fotos en la tribuna, en los escaños o con el micrófono y pudieron disfrutar de las obras de arte que duermen dentro del edificio, tales como cuadros, vidrieras que tienen un alto porcentaje de originalidad a pesar de haber sobrevivido a la Guerra Civil y una exposición de relojes, que era lo que se había incluido este año para dar a la visita de un valor añadido.

Entre los asistentes había de todas las edades, desde bebés hasta ancianos, pasando por jóvenes y adultos, que era el público mayoritario. Se oyeron conversaciones de padres e hijos sobre cómo funciona la política. Las nuevas generaciones también se mostraban interesadas y varios de los allí presentes no pararon de preguntar, alguna, incluso, con un objetivo: "De mayor quiero ser política", clamaba una niña a sus padres al salir del edificio.