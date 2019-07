"El Rey tiene un conocimiento pleno de la realidad de Asturias", resalta Barbón

Borbón y Barbón. El Rey Felipe VI y el presidente del Principado, Adrián Barbón mantuvieron ayer su primer encuentro oficial, en el Palacio de la Zarzuela. La reunión se enmarca en la ronda de audiencias que el Rey viene manteniendo las últimas semanas con los nuevos presidentes autonómicos.

La reunión, de marcado carácter protocolario, sirvió para perfilar la participación de la Princesa de Asturias en la ceremonia de entrega de los premios que llevan su nombre y que se celebrará el próximo 18 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo. Ésta será la primera intervención pública de la Princesa Leonor después de la lectura hace unos meses de un artículo de la Constitución. Su padre, el Rey Felipe VI, también "debutó" como Príncipe de Asturias en el mismo acto un ya lejano 4 de octubre de 1981.

Adrián Barbón calificó la edición de este año como "acontecimiento novedoso" y sostuvo que "estos premios son sin duda el escaparate internacional de nuestra comunidad. Lanzan un mensaje de Asturias muy positivo a toda España y a todo el mundo y que va en consonancia con lo que estamos resaltando desde el Gobierno del Principado que es esa dosis de ilusión que queremos darle al hecho de que los problemas que tenemos como comunidad autónoma no significa que nos vayamos a rendir, sino todo lo contrario, que hay mucha ilusión y esperanza".

El presidente asturiano incluyó dentro de "la normalidad" la entrevista de ayer y aseguró que el Rey tiene "un conocimiento pleno de la realidad del Principado de Asturias, lo que es muy satisfactorio para nosotros. La Fundación Princesa de Asturias es un componente de la relación permanente del Rey con nuestra comunidad autónoma, que se une además a los vínculos", añadió.

Barbón prefirió no comentar si había dialogado con el Jefe del Estado sobre la conformación del Gobierno de España porque "soy discreto, como lo soy siempre con mis conversaciones con todas las personalidades". Sí que expresó su propia opinión al respecto: "Conozco a los negociadores del PSOE y, si hubiera dependido de nosotros, hoy habría Gobierno en España. Los socialistas hemos demostrado a lo largo de nuestra historia nuestro compromiso con la gobernabilidad. Es necesario que haya Gobierno porque no sólo es vital para el Estado, sino también para las comunidades autónomas. Yo quiero hablar con un gobierno a pleno rendimiento de la culminación de las infraestructuras en Asturias, del estatuto de la industria electrointensiva, de los retos de la transición ecológica o de las comarcas mineras, y para ello necesitamos un gobierno con todas sus competencias y todos sus poderes". "Cuando uno va a una reunión, no puede acudir pensando en que quiere conseguir lo máximo porque muchas veces se acaba consiguiendo lo mínimo", concluyó en referencia a la actitud de Podemos en las negociaciones.

Por último, el presidente del Ejecutivo asturiano, admitió que Asturias tiene "problemas" y que afronta "grandes retos", pero "entendemos que hay inyectarle ilusión y lanzar un mensaje de esperanza. Si en el pasado Asturias fue capaz de superar sus momentos preocupantes, por qué no vamos a ser capaces de hacerlo en el presente. Los retos tienen que afrontarse con grandes dosis de ilusión".

En esta misma línea de optimismo, Barbón apuntó que "Asturias tiene futuro, aunque no negamos que tenga problemas que hay que afrontar con valentía y un punto de osadía. Pedro de Silva, el gran constructor de la autonomía asturiana, pedía a los políticos osadía, que no tuviéramos miedo a equivocarnos, y que no nos dejáramos ahogar por los vapores de la vieja Asturias, que fuéramos capaces de soñar el futuro".

La cita de ayer entre Felipe VI y Adrián Barbón se enmarca dentro de la ronda de audiencias que el jefe del Estado está realizando con los diferentes presidentes autonómicos elegidos en las elecciones del pasado 26 de mayo. En las dos últimas semanas ya han pasado por el Palacio de la Zarzuela, además de Barbón, los presidentes de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; Cantabria, Miguel Ángel Revilla; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Comunidad Valenciana, Ximo Puig; Canarias, Ángel Víctor Torres, y la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.