La huelga de Renfe apenas afecta a los asturianos, habituados a las cancelaciones

Los paros parciales de ayer en Renfe no afectaron a muchos pasajeros asturianos, acostumbrados además a las cancelaciones y a buscar alternativas. Los paros no afectaron a ningún tren de largo recorrido y los servicios mínimos quedaron establecidos en el 50 por ciento de los servicios en horas valle y el 75 por ciento en horas punta.

"No, no nos ha afectado la huelga", decía Diego González en la entrada a las vías. Las hermanas Rosa y Lorena Cano tampoco tuvieron problemas para viajar: "Cogimos el tren en Pravia y no ha pasado nada, han coincidido los trenes y no nos ha afectado". Jesús Pérez, por su parte, fue prevenido y apuntó que sabía de la huelga y salió antes "por si acaso" le pillaba alguna cancelación y no le daba tiempo a llegar a su destino.

La poca gente que había a eso de las nueve de la noche en la estación de la capital asturiana, casi vacía, se paraba a mirar los paneles para asegurarse de que su tren sí tenía prevista su salida o si, por el contrario, se había cancelado el viaje.

A pesar de los servicios suprimidos, la venta de billetes siguió su curso normal y apenas si se registraron incidencias, salvo algunos ligerísimos retrasos, como el del tren de las 20.05 horas que se dirigía a Gijón, que en un primer momento aparecía en los paneles como "cancelado", pero que al final arribó a la estación solo ocho minutos más tarde de lo anunciado.

Muchos usuarios del tren se quejaban de que, en realidad, los servicios ferroviarios viven en la región una "huelga permanente" por la cantidad de convoyes que se cancelan a lo largo del día habitualmente en la red de cercanías, bien por averías, bien por otros motivos. Así que el enfado de los usuarios no se incrementa en demasía cuando se convocan estos paros, porque es la tónica habitual de todos los días, sobre todo para la gente que necesita usar el transporte público para acceder a su trabajo.