El Ministerio de Sanidad excluye a Asturias de su exigencia de ajustes de gastos

El secretario general de Sanidad, el asturiano Faustino Blanco, explicó ayer que la petición de un plan de ajuste en gasto sanitario a once comunidades autónomas "forma parte del proceso administrativo normal y regulado de un país que tiene unas reglas del juego" y "no es una situación especial sobrevenida". Blanco respondía así a una información publicada en "La Vanguardia", según la cual los ministerio de Sanidad y Hacienda han enviado a Cataluña y a otras diez comunidades -entre las que no figura Asturias- una carta en la que demandan "un plan urgente de ajustes en gasto farmacéutico y sanitario".

"Forma parte de la normalidad administrativa", señaló Blanco, quien agregó que ambos ministerios tienen un acuerdo con las comunidades autónomas sobre cumplimiento del déficit "y no es ninguna situación contra Cataluña ni contra las otras diez comunidades a las que nos hemos dirigido".

Anteriormente, la consejera catalana de Salud, Alba Vergés, había salido al paso de la información asegurando que su departamento no va hacer "ningún recorte" y calificando al Ejecutivo central de "incompetente" por "ceder responsabilidades primero y luego pedir recortes".