La Autovía de la Plata y la carretera de Pajares, en el foco de los drones

La Autovía de la Plata (A-66) y la carretera de Pajares (N-630) serán objetivos prioritarios de los drones con los que la Guardia Civil de Tráfico contará para denunciar las infracciones de forma casi imperceptible para los conductores. Sin embargo, puede ir para largo. La DGT cuenta con once drones, pero solo tres están certificados por el Centro Español de Metrología (CEM), que son los que comenzarán a denunciar este mes. El resto se utilizará para labores de regulación y gestión del tráfico. Está en proceso no obstante la adquisición de otros veinte aparatos. Los drones se presentarán el próximo martes en Canarias, que será la primera región en la que comiencen a multar a los infractores.

En Asturias, los drones se utilizarán especialmente en las carreteras antes citadas: la A-66, que incluye la "Y" en el triángulo central al asturiano; la carretera de Pajares; la Autovía del Cantábrico (A-8) y la carretera nacional que recorre de este a oeste la región (N-634).

Los drones, que se utilizarán para completar la vigilancia que ya realizan desde el aire los helicópteros dotados del sistema Pegasus, actúan a unos 120 metros de altura, tienen una autonomía de unos 20 minutos, un radio de acción de 500 metros y cuentan con cámaras de alta definición con un alcance de siete kilómetros.

Estos aparatos no podrán sancionar excesos de velocidad, ya que no cuentan con radar que pueda realizar mediciones, pero sí perseguirán otras graves infracciones, como el uso del teléfono móvil al volante, la ausencia del cinturón de seguridad, los adelantamientos en línea continua, no respetar los ceda el paso, circular marcha atrás en autovías o invadir espacios prohibidos en intersecciones.

Las multas se podrán comunicar en el mismo momento de la infracción, ya que los agentes de la Guardia Civil de Tráfico se situarán en la zona donde esté actuando el dron, o con posterioridad. Como en el caso de las infracciones por exceso de velocidad, las notificaciones se acompañarán de un fotograma que demuestra la práctica ilegal detectada. Tráfico deja cada vez menos espacio a los infractores.