El profesor de Nava que hablaba de sexo con un alumno será juzgado de nuevo

La sección tercera de la Audiencia Provincial ha anulado la sentencia absolutoria del profesor P. LL. P., del colegio La Coroña de Ceceda (Nava), acusado de abusos sexuales a un alumno de 9 años, con el que mantenía conversaciones de alto contenido sexual a altas horas de la madrugada y al que colmaba de regalos. El tribunal ordena además que el juicio se repita con otro magistrado distinto del que lo juzgó, el titular del Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo.

La sentencia de la Audiencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Rodríguez Santocildes, estima que la sentencia del Juzgado de lo penal no valora de forma adecuada el contenido de las conversaciones mantenidas por el profesor y el menor. "El examen de las conversaciones evidencia que, como exponen el Ministerio Fiscal y la acusación particular en sus recursos, en diversas ocasiones es el acusado quien dirige la conversación hacia temáticas sexuales. Y sobre todo, lo hace introduciendo contenidos en los que no se adivina una finalidad formativa o educativa, pero sí una aptitud para incidir negativamente en la vivencia de la sexualidad por parte del menor".

En el fallo absolutorio, el magistrado del Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo había entendido que las conversaciones tenían un objeto pedagógico y no habían tenido efecto en el menor, ya que tenía "algo desarrollada la personalidad, y la sexualidad". En el fallo revocatorio de la Audiencia, se llama la atención sobre el hecho de la sentencia del Juzgado de lo Penal no ha tenido en cuenta la valoración del psicólogo forense, indicando lo inapropiado de las conversaciones.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por la madre del menor -que denunció los hechos-, asesorada legalmente por el letrado Luis Tuero, pedía dos años de cárcel. Según las acusaciones, el profesor, ahora de 36 años, le preguntaba al niño si se masturbaba, algo que decía que era bueno "para oxigenar el pene", le llamaba "pirulina enana" y le proponía comparar con la suya; le llamaba "pajerito" y "pajerín", le preguntaba repetidamente si le quería, le decía que un día le llevaría a una playa nudista, le reclamaba besos y mimos, conversaciones que se producían a altas horas de madrugada y sin conocimiento de la madre del menor -el niño le decía a ella que hablaban de fútbol- porque él le decía que lo que hablaban era secreto.