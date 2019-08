Ciencia para los más pequeños

"El año pasado mi hija estuvo encantada con esta actividad, y este año ha vuelto entusiasmada", dice Ángeles Rodríguez, madre de Elías Suárez, un niño de siete años que disfruta de los talleres que se realizan en el pabellón de la Universidad de Oviedo. La Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) abrió sus puertas al público en el día de ayer y ha vuelto a poner a disposición de todos los asistentes el stand de la Universidad de Oviedo, destinado a los más pequeños.

Con esta actividad se pretende acercar a los niños a la ciencia de una forma dinámica y entretenida. Es un proyecto que forma parte de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Oviedo. "Lo que intentamos es acercar un poco la ciencia a los niños y niñas más pequeños, a través de talleres que incorporan aspectos más artísticos, es decir, como si todo fuera un juego", asegura Laura Roces, coordinadora científica y técnica de la Universidad de Oviedo destinada a los más pequeños.

"Las niñas están encantadas y hasta quieren hacer experimentos en casa, pero eso ya es más complicado", explica su madre, Eva Vega. Sus hijas tienen entre 11 y 12 años y estaban deseosas de poder realizar de nuevo esta actividad, que vuelve un año más a la Feria de Muestras. "El taller está pensado para que acudan niños de 3 a 12 años", explica Verónica Garrido, una de las monitoras presentes durante el taller , "pero sí es cierto que aunque solo llevamos un día, durante la feria los niños que han venido a realizar el taller eran un poco más mayores". La coordinadora de esta actividad confirma que "las actividades van variando. Tenemos una oferta de cuatro talleres diferentes que irán rotando, según el volumen de niños que vengan cada día".

Pedro Fernández, de 8 años, ha participado por segundo año en esta actividad. "Me gusta mucho pintar y me lo paso muy bien, además luego me puedo llevar a casa la camiseta". La actividad se centrará durante toda la semana en que los niños diseñen y pinten su propia camiseta utilizando ciencia. "Utilizan distintos tipos de rotuladores permanentes", asegura la coordinadora de la actividad, Laura Roces. Con todo esto, los más pequeños, tras realizar dibujos normalmente geométricos, según las normas de la monitora, vierten alcohol encima de estos y se difuminan. Esto provoca tal y como expone Roces, "fenómenos científicos que son interesantes para los más pequeños y pueden ver lo que estos provocan de forma inmediata".

"Es muy interesante que realicen estos talleres. Es la primera vez que mi hijo viene pero estoy segura de que le va a encantar", dice la madre de Jorge Vázquez, Susana Posada, que considera que es "mucho más educativo este tipo de talleres en los que no solo le mandan realizar un actividad, sino que también se lo explican con paciencia y tranquilidad". Los niños pueden pasar un rato entretenido con un personal especializado que les guía y les explica la finalidad de la actividad, de la forma más entretenida posible, tal y como aseguran los coordinadores.

Esta actividad no se realiza exclusivamente durante la feria. Tiene una duración anual. "Durante todo el año nos encontramos en Mieres, donde tenemos la sede central" explica Verónica Garrido, "pero también tenemos sedes en Avilés, Oviedo y Pola de Siero". El año que viene las coordinadoras de esta interesante y diferente iniciativa tienen pensado "extender este tipo de talleres en la ciudad de Gijón y crear una nueva sede aquí". Tal y como asegura Garrido, "la Feria de Muestras nos ofrece una gran plataforma para hacernos ver y conseguir que los más pequeños tengan ganas de tenernos cerca". Durante el año el público que acude a este tipo de actividad es mucho más pequeño, tal y como explican las coordinadoras de la actividad.

"Me encanta venir y conseguir una camiseta pintada por mí", asegura Clara Álvarez, una niña de 12 años que todos los años acude a la Feria de Muestras, en busca de un entretenimiento diferente. Pero al igual que los más pequeños, los padres también se encuentran fascinados con lo que los niños aprenden y se divierten en tan solo un rato. "Ya no es solo que se distraigan y se diviertan durante un rato, es que también aprenden cosas nuevas", asegura Noelia García, madre de uno de los pequeños que disfrutó del taller durante la tarde de ayer.

"Actualmente hemos tenido que meter algún taller más de los que teníamos en un principio en el programa , porque se cubrieron y está gustando mucho. Y solo es el primer día" asegura Laura Roces, que confía en que "este ritmo se mantenga durante toda la Feria de Muestras".

Es por ello que un año más la Ferias Internacional de Muestras de Asturias ofrece a los visitantes un espacio para que los más pequeños aprendan y se diviertan de una forma creativa y diferente. Su imaginación juega el papel más importante.