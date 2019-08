Susto en Grandas de Salime: una equilibrista se precipita al escenario en la actuación de la Orquesta Panorama

Accidentada verbena de San Salvador en Grandas de Salime. Esta madrugada, la Orquesta Panorama ofrecía su primer pase ante un nutrido y entregado público en la localidad del Occidente asturiano. Todo se desarrollaba con la mayor normalidad. Los cantantes ejecutaban una sentida versión de "Lo siento", de Beret. Sobre los cantantes, una equilibrista llevaba a cabo un número en un aro, a unos cinco metros de altura. De repente, por razones desconocidas, se vino abajo. El respetable quedó con el corazón en un puño: "Se cayo, se cayó". La joven se había llevado un fortísimo golpe. La función tuvo que suspenderse, mientras se recababa la presencia de una ambulancia.

La mujer había caído desde unos cinco metros de altura, según aseguró esta mañana el alcalde de Grandas de Salime, Eustaquio Revilla. "La chica apoyó las manos. Tiene una fractura de muñeca y el fuerte golpe que se llevó. Al final no ha sido tan grave como aparentaba. La gente se quedó en shock tras ver cómo caía de esa altura tan considerable", explicó. Una ambulancia trasladó a la joven al HUCA, donde fue asistida de sus lesiones. La Orquesta Panorama, con base en Pontevedra, aunque numerosos seguidores en Asturias, ofreció no obstante el segundo pase durante la verbena. Un susto que finalmente no tuvo consecuencias graves.