Mallada achaca el éxito turístico "al trabajo del sector, no al PSOE"

La líder de la oposición en la Junta General del Principado, Teresa Mallada, quiso ayer "enfriar el optimismo" del Gobierno de Adrián Barbón sobre los últimos datos del paro en Asturias, referidos al mes de julio. Porque, en su opinión, si se analizan en detalle, "la tendencia no es buena". Pide por lo tanto al presidente autonómico que no caiga en la "autocomplacencia", ya que cree que si la región ha "aguantado el tipo" en materia de desempleo es "gracias al trabajo de los profesionales del sector turístico", y no al PSOE.

La portavoz del Grupo Popular en la Junta reseñó que el paro desciende un 3,86 por ciento, dato que se sitúa "por debajo de la media nacional" y lejos de los descensos de Galicia (7,64), País Vasco (6,59) o Murcia (5,43). "Existe un claro menor dinamismo en las contrataciones indefinidas con respecto a las del año pasado" y "aumenta por tanto la temporalidad de los nuevos contratos", añadió Mallada. En este sentido, detalló que este año hay un 15 por ciento menos de contratos indefinidos y un 13 por ciento más de temporales que en 2018, mientras que el incremento del número de afiliados a la Seguridad Social, en comparación con julio del año pasado, es "el menor de toda España. Tan solo el 1,17 por ciento más, y lejos de los aumentos interanuales de Madrid o Murcia, que se cifran en un 3,5 por ciento", subrayó.

Más datos negativos: "La variación interanual del paro registrado entre los mayores de 45 años no ha mejorado en el último año, se mantiene en 34.650 personas", dijo.

Mallada alabó el trabajo de los profesionales del sector turístico y reclamó "un apoyo máximo para ellos desde la Administración general", con el objetivo de que puedan "acabar con estacionalidad" y que puedan seguir "generando riqueza y empleo más allá de los meses de verano".