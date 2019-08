Asturias cuenta con 1.600 viviendas de uso turístico con licencia, medio millar en Gijón

Asturias cuenta en la actualidad con 1.600 viviendas de uso turístico con licencia, alrededor de medio millar de ellas en Gijón, dos centenares en Oviedo y, el resto, en zonas de turismo estacional, como Llanes, aunque no todas se utilizan únicamente como este tipo de alojamientos. Así lo explicó ayer el presidente de la asociación que regula este sector turístico, Manuel Herminio García, que aseguró que es una oferta turística que está "avalada por la normativa estatal y del Principado" con una "diferenciación grande" respecto a los otros tipos de alojamientos: "no lleva aparejada la prestación de servicios".

La normativa incluye, por ejemplo, enviar un parte a la Policía de todos los clientes, ser una vivienda de división horizontal o disponer de cédula de habitabilidad. "En otras comunidades no existen ni el 10% de las obligaciones que hay en Asturias", aseveró García, que advirtió que, de no cumplir con la normativa, se puede hacer frente a multas de hasta 60.000 euros. De hecho, él mismo pidió denunciar estos pisos ilegales ya que "la inspección del Principado no tiene los medios suficientes". Entre las ventajas de estos alojamientos, García enumeró que "es una inyección a las economías domésticas muy grande, está dispersa en la ciudad y hacen consumo en el comercio de proximidad".