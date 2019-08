De la tonada a la bachata

"La acogida del público suele ser bastante buena, viene mucha gente", aseguraba el cantante, Carlos Alonso Peñayos horas antes de realizar su actuación, a las seis y media de la tarde, en el stand de LA NUEVA ESPAÑA, en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. "Además la participación del público durante las actuaciones en años anteriores ha sido maravillosa", explica el cantante, procedente de Gamonéu de Cangas y acostumbrado a tocar la gaita y el acordeón, aunque finalmente acabó decantándose por el canto. El estilo musical que caracteriza su discografía está marcado principalmente por una gran influencia de la tonada asturiana. Pero también se puede encontrar en su repertorio desde pasodobles hasta habaneras, consiguiendo reunir a espectadores afines a géneros muy diversos. "Este año voy a presentar mi último disco", comenta Alonso Peñayos, que ofreció un repertorio que incluía canciones de su último trabajo discográfico, "Andolina", donde presenta trece canciones nuevas que cuentan con la colaboración de Pepín Robles y Lucía Alonso Suero; y también de su primer disco, "A todos los asturianos". "Ya nun suena la gaita", "Cantu a la espicha", "Yera un guajín", "Turbo", "Pueblos marineros" o "Gamoneu", una canción muy especial en la que hace homenaje a sus orígenes, son algunas de las canciones que interpretó.

Seguidamente, a las siete y media de la tarde, llegaba el turno de todo un veterano de los escenarios. Carlos Castro se define como "un experto en la música destinada al baile y sobre todo de la música alegre". Durante su actuación los presentes pudieron escuchar desde el merengue a la cumbia, pasando por la bachata. "Llevo 38 años dedicándome a esto y desde hace 17 años vengo a la Feria de Muestras", asegura el cantantede 63 años, procedente de Luarca. Aunque no tiene ninguna composición propia, considera que "el público me quiere y me conoce, llevo muchos años dedicándome a esto y además hago música muy alegre" dice Castro, pero también se considera "un artista polifacético" ya que "también soy capaz de interpretar música más tranquila. Dependiendo del público al que te dirijas, la preparación y el repertorio cambia". Y asegura que disfruta "haciendo lo que hago, que es cantar". En definitiva, una tarde que llenó de preciosas melodías el stand de LA NUEVA ESPAÑA, canciones para todos lo públicos que fueron aprecidas, y premiadas con aplausos, por los asistentes a ambos conciertos.