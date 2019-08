La UE debe destinar fondos a la descarbonización, indica Barbón

Adrián Barbón espera que en septiembre "una gran parte del gobierno a pleno rendimiento", después de que se cierre la estructura de gobierno a lo largo del mes de agosto, diseñando los segundos y terceros niveles, tras haber nombrado ya a los consejeros. "No es cuestión de hacerlo rápido, sino sobre todo de hacerlo bien", señaló. El Presidente insistió en reclamar una descarbonización justa, pautada, pausada y pactada y calificó de "fundamental" la decisión de la UE de destinar fondos económicos a apoyar ese cambio. Dio a entender que frente a la descarbonización Asturias no puede ir por libre: "Aquí lo que hay que hacer no es buscar un plan específico de Asturias, sino incardinar las planificaciones de Asturias en el plan global de España y en el de la UE. Yo soy partidario siempre de unir esfuerzos, no de dividirnos", añadió.