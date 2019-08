Argentina y Asturias, unidas por la música

El stand de LA NUEVA ESPAÑA en la Feria Internacional de Muestras de Asturias acogió en la tarde de ayer a dos artistas muy similares y a la vez muy distintos: el argentino Osvaldo Grimau y la gijonesa Tere Rojo. La primera actuación tuvo como protagonista a Grimau, afincado desde hace unos años en Oviedo y que define su repertorio como "pleno de temas clásicos muy melódicos que nunca pasan de moda". Versiones de Nino Bravo o Sabina conviven en su actuación con el tango, tal como se puso de manifiesto ayer en la Feria. Tal y como dice el artista argentino, "algún que otro tango en el repertorio viene bien, y más procediendo de ese país". Además, reconoce que "el público que mueve este tipo de música suele ser gente más bien mayor, "incluso más mayor que yo y ya tengo 50 años", asegura bromeando. La acogida por parte del público fue extraordinaria. Recuerda que el año pasado, por estas fechas, lo pasó mal: "Tenía la voz reventada".

La siguiente actuación correspondió a Tere Rojo, una veterana en el mundo musical. La gijonesa está relacionada con la música desde pequeña. La AgrupaciónArtística Gijonesa y la Sociedad Artística Popular fueron una parte importante en sus inicios como cantante. "Llevo toda la vida cantando, sigo cantando, y espero seguir cantando", asegura. Hace 27 años formó su propia orquesta, bajo el singular nombre de "La Orquestina", en la que sigue trabajando a día de hoy y con la que ha realizado giras por todo Asturias y por diferentes comunidades autónomas españolas. Interpretó algunos de los temas de su disco "Mi sueño", donde se rodea de los músicos de "La Orquestina" y de amigos y compañeros de profesión, como Juan Taboada, Montse Martínez y Fernando Malva. Canciones como "Alfonsina y el mar", "Alma, corazón y vida", "Nostalgias" o "La media vuelta", sonaron sobre el escenario del stand de periódico.

También hace esta artista gijonesa versiones de clásicos italianos como "La Bámbola"o "Parole" . "Mis influencias musicales son sobre todo de la música sudamericana, es por eso que una de las versiones de la que más orgullosa me siento es de "Alfonsina y el mar. Me encanta interpretar esta canción". Tampoco podían faltar temas asturianos en su repertorio, de lo más aplaudido en la tarde de ayer durante su actuaicón en el stad de LA NUEVA ESPAÑA. Para Tere Rojo la acogida por parte del público fue "fantástica, nunca me puedo quejar, son muy participativos".