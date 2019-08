Los organizadores desvinculan el incidente de la romería

La joven que resultó gravemente herida en el Xiringüelu, Claudia F. P., fue atendida por los servicios sanitarios contratados por la organización del evento, según confirmó una portavoz. La Cofradía Xiringüelu, encargada de organizar la fiesta, emitió ayer por la mañana un comunicado en sus redes sociales en el que indicaba que la joven que "resultó lesionada a última hora del domingo cuando ya había finalizado oficialmente la fiesta y abandonaba el recinto festivo en compañía de otros jóvenes". Y añade: "no queda constatado, según la información oficial disponible, que el motivo de las lesiones fuese una 'brutal paliza' ni tan siquiera una agresión como tal. La Cofradía no entra a valorar las opiniones ni versiones de las personas implicadas en el asunto y en todo caso lamenta el incidente y desea a la lesionada una rápida y satisfactoria recuperación". La portavoz de la entidad organizadora insistió en que "cuando la joven resultó lesionada, ya no había fiesta, puesto que esta acabó a las once de la noche. No había ni música ni nada", desvinculando así la celebración de la romería del Xiringüelu del supuesto altercado. Este incidente fue el más grave de los registrados en la fiesta praviana, en el que agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo practicaron numerosas intervenciones en un evento que concentró a unas 40.000 personas y en el que por primera vez se intervino gas de la risa.