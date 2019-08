UGT pide dejar de hablar del cierre de las térmicas para buscar soluciones

"Podemos seguir hablando de la descarbonización exprés, pero es un hecho que las térmicas van a cerrar, por lo tanto, debemos centrar todos nuestros esfuerzos en ver cómo vamos a dar una solución". Ese es el planteamiento que ayer hizo en la Feria de Muestras el secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, quien resaltó que en Asturias "hablamos mucho y perdemos demasiado tiempo analizando los problemas y ya conocemos de memoria que están ahí y tenemos más que hablar de las posibles soluciones".

Unas soluciones que para el caso del cierre de las térmicas pasan, en su opinión por ver "con qué otras fuentes de energía alternativa renovable podemos poner en marcha en Asturias para paliar el desempleo que va a generar el cierre de las centrales térmicas", así como ver respecto al puerto de El Musel "cómo lo reforzamos para paliar el déficit de tráficos por el hecho de que no va a ser necesario descargar barcos de carbón".

Fernández Lanero respondió así a la pregunta de si compartía el discurso del nuevo presidente del Principado, Adrián Barbón, de que hay que combatir el discurso de la decadencia en Asturias. No obstante, el dirigente sindical matizó que en Asturias "tenemos graves problemas y no podemos cerrar los ojos ante esa situación" y apuntó que las organizaciones sindicales lanzan "a veces un mensaje pesimista, porque la situación no es fácil; Asturias se juega mucho en materia industrial y en materia de infraestructuras no acabamos de ver finalizar las obras, con lo que tenemos déficits importantes".

El secretario general de UGT en Asturias también aludió a la futura concertación social, donde "la sintonía es evidente" con el nuevo Gobierno del Principado.

Fernández Lanero participó ayer, en el Centro de Formación de la Cámara de Comercio de Gijón, en una jornada de UGT con sindicalistas colombianos amenazados de muerte en su país.