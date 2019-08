La mujer, cada vez más presente en las directivas de las empresas

La Feria de Muestras acogió en la tarde de ayer la segunda jornada de "Mujeres del Noroeste". Un proyecto liderado por Sabadell Herrero en el que participan mujeres empresarias y directivas de Asturias y León. Su objetivo: dar impulso, visibilidad e inspiración a las mujeres empresarias.

En el recinto Luis Adaro estuvieron presentes Sonia García, directora de Recursos Humanos del Sabadell-Herrero; y María Calvo, vicepresidenta de Federación Asturiana de Empresarios, presidenta del Grupo de Promotores de la CAC Asprocon y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Promotores Constructores de España. También acudieron Cristina Orejas, directora de Recursos Humanos de Orovalle Minerals, y Eva Rodríguez, consejera delegada de Supermercados Masymas (Hijos de Luis Rodríguez S. A.) y miembro del Consejo Consultivo del Sabadell-Herrero. Con ellas, se encontraba la alcaldesa de Gijón, Ana González.

Sonia García explicó que en su empresa hay un pacto de "igualdad efectiva entre mujeres", para crear políticas de conciliación familiar y laboral, de formación y de retribución salarial, lo cual se traduce en un cuarenta y nueve por ciento de mujeres en la plantilla.

María Calvo habló de la importancia de visualizar que sí hay mujeres ocupando puestos directivos en sectores tradicionalmente masculinos y animó "a las futuras generaciones, que hoy ni siquiera se plantean la posibilidad de acceder a estos puestos".

Cristina Orejas tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de mencionar que en su empresa más de un cincuenta por ciento de los puestos directivos están ocupados por mujeres de menos de cuarenta años, y por lo tanto en edades en las que muchas son madres. "Ahora en las reuniones de dirección hay más mujeres que hombres", añadió.

Eva Rodríguez lleva nueve años en puestos directivos y alienta a las mujeres que están luchando, "puesto que los porcentajes seguirán creciendo más y más".

La alcaldesa de Gijón aprovechó para mandar un potente mensaje. "Si alguien me pregunta qué me parece ser alcaldesa, lo único que puedo responder es: 'A mí perfecto, ¿pero a usted?' Sobre todo, cuando no se hace la misma pregunta a los hombres. Se trata de naturalizar la meritocracia", añadió.

El acto se convirtió en un homenaje que puso en valor el papel de la mujer y quiso difundir un mensaje esperanzador, teniendo en cuenta las buenas prácticas que se están llevando a cabo en muchas empresas.