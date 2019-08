Sensaciones y energía en forma de tatuaje

La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, y demostrar esta máxima a los visitantes de la Feria de Muestras es uno de los objetivos de la empresa EDP. Su diseño renovado, plagado de luces y colores, se une a los hinchables que se han vuelto una visita obligada para los más pequeños de la casa. Sin embargo, este año, visitantes de todas las edades podrán disfrutar del abanico de posibilidades que se les ofrece en el stand.

En la primera parte del recorrido, diferentes trabajadores muestran a sus clientes ofertas e información acerca de su consumo o, si así lo desean, pueden iniciar una relación laboral con ellos. Continuando el camino marcado por los distintos operarios, se encuentra la zona más interactiva, dividida en cuatro áreas diferenciadas, para que los clientes puedan transformar su energía. Photocalls, una pared para pintar con un spray de luz o una zona para hacer un tatuaje hecho con las ondas que proyecta la voz al decir tu nombre. Todos los que lo deseen pueden acercarse a un micrófono habilitado para ellos y, más tarde, Pablo Rubio, Carlos Mori y Aida Feito serán los encargados de transformar las ondas en tinta. "La gente se va muy contenta y, tanto mayores como pequeños se sorprenden de que les ofrezcamos esto", admiten los tres. Incluso Adrián Borbón, presidente del Principado, se tatuó su propio nombre hace unos días. Por su parte, los más pequeños disfrutan de estas actividades: "Me he puesto un tatuaje de energía, es el primero que me hago, pero... ¡Espero que se borre!", confiesa Nerea Fernández, de apenas 11 años. Aunque no todos han querido aprovechar la oportunidad: "¡Nosotros ya no tenemos edad para eso!", bromea José González.

Por otro lado, hay un espectáculo de luz y música, que aporta un espacio de tranquilidad y descanso para todos aquellos que lo visitan. Esta nueva exposición de luz, formada por bolas que cuelgan en el techo y cambian de color, se llama kinetic, y es una de las tendencias de este año. "Genera una sensación diferente y, además, queremos que sea el paso de nuestro color puro, el rojo, a esta transición nueva", apunta Carmen Fernández, una de las encargadas del stand.

Las redes sociales son una de las novedades de EDP, con un nuevo Instagram y Facebook para que los distintos usuarios puedan colgar sus fotos en estas plataformas y a conocer la experiencia. "Nos hemos sacado una foto en el kinetic, que tiene una luz estupenda. Nos han dicho que la subamos cuando podamos para que ellos después puedan ver lo que decimos. ¡Así lo haremos!", afirma Carlos López, un adolescente al que le llamaron la atención los colores y las actividades que, año tras año, visita con sus padres o amigos.

Este pabellón es, para los más asiduos de estos quince días de feria, una tradición por todas las actividades que aporta y los obsequios que se puede obtener a su salida. "Nosotros venimos todos los años", admite Ubaldina Roza, una veterana visitante.