El tren de cercanías y unir las dos autopistas Gijón-Oviedo, prioridades de Juan Cofiño

Unir las dos autopistas que conectan Gijón y Oviedo y potenciar las cercanías ferroviarias serán las prioridades en materia de infraestructuras para el Principado durante el mandato que ahora comienza, según explicó ayer el vicepresidente y consejero de infraestructuras, Juan Cofiño, en su primera intervención oficial que se produjo en el marco de la Jornada del Transporte por Carretera, organizada por la patronal Asetra en la Feria. Impulsar la Zalia, salvar Sogepsa y la reparación de carreteras, serán también objetivos clave.

Respecto a la construcción de un enlace que permita pasar de la "Y" a la Autovía de la Industria y viceversa -a la altura de Robledo, donde se cruza el trazado de ambas vías de alta capacidad- Cofiño destacó que esa actuación permitirá equilibrar el trasiego por ambas autovías, actualmente muy descompensado ya que mientras la de la industria está infrautilizada, la "Y" está saturada. Además, también permitirá corregir un defecto de origen de la "Y", como son las insuficientes alternativas en caso de accidente, que motivan importantes retenciones de tráfico cuando ocurren siniestros.

El otro asunto prioritario será potenciar las cercanías ferroviarias como clave de bóveda del plan de movilidad para el área central de Asturias, para promover el trasvase de viajeros del coche privado a los servicios públicos de transporte. Debido a la relevancia que el nuevo ejecutivo autonómico da a esto, es por lo que se va a crear una nueva dirección general de conectividad y movilidad.

Cofiño -que recordó de forma expresa a los problemas de supresión de servicios que se están dando en las lineas de la antigua Feve- resaltó que las cercanías ferroviarias han sido "las grandes olvidadas en los últimos años y ha llegado el momento de poner el foco en esto".

Aparte de la conexión de autopistas y las cercanías ferroviarias, el nuevo consejero de infraestructuras también se plantea recuperar paulatinamente un estado "razonable" de las carreteras asturianas, que debido a la falta de mantenimiento en los últimos años se han ido deteriorando en muchos tramos.

Además, hizo una apuesta clara por la viabilidad de dos sociedades públicas que atraviesan grandes dificultades, como son Zalia y Sogepsa. Respecto a la zona logística gijonesa, señaló que "es una prioridad absoluta de este consejero", para lo que intentará que el gobierno de España y la UE aporten fondos para completar las infraestructuras pendientes de la Zalia, "que son bastantes, por cierto". Cofiño recordó los "desequilibrios" financieros de la Zalia y apuntó que por sí solo el Principado tendría "dificultades para sacar adelante un proyecto de esta envergadura".

Respecto a Sogepsa, Cofiño descartó que pueda acabar entrando en concurso de acreedores. Preguntado al respecto, respondió: "En absoluto. Sogepsa es patrimonio del Principado y no podemos malbaratar ni el instrumento ni los bienes que están debajo del instrumento", declinando hablar sobre Sogesproa, sociedad a la que Sogepsa traspasó activos valorados en 96 millones de euros, lo que derivó en que la Consejería de Hacienda bloqueara fondos presupuestados para reflotar Sogepsa.

Cofiño señaló ayer que no hay opiniones divergentes entre su consejería y la de Hacienda sobre Sogepsa, que "es un instrumento que está en el área del Principado de Asturias, no hay posiciones de unos y otros, yo voy a trabajar y liderar la solución de ese problema, que no es fácil, con todas las áreas de gobierno".

Además, Cofiño señaló que va a intentar negociar una rebaja del peaje del Huerna para todos los usuarios, pero especialmente para los camioneros: "Mi obligación es conseguir que se abarate el paso hacia la meseta y que esa hipotética bonificación vaya a cargo de los contribuyentes del Estado español, teniendo en cuenta nuestras dificultades", indicó.