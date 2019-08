La veteranía es un grado, fuera y dentro de los escenarios, y Niti Colsa demostró ayer el saber hacer de un veterano en su paso por el escenario del pabellón de LA NUEVA ESPAÑA en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Colsa ofreció un repertorio variado entremezclando versiones de otros artistas con temas de su propia cosecha.

Quien debutó como cantante con 15 años y fue uno de los pioneros de la guitarra eléctrica en Asturias dentro de "Los Juniors" sabe estar sobre las tablas. El ovetense lleva en los escenarios desde 1958 y ha grabado discos en castellano, asturiano, inglés e italiano. Kuwait, Alemania, Líbano, Suiza, Japón y Turquía son algunos de los lugares que recorrió durante los años más intensos de su carrera: la década de los sesenta. De todos ellos se acuerda, pero la añoranza es para Italia. "Guardo muchísimo cariño a Italia, fue el sitio donde más aprendí, sin lugar a dudas", explica el cantante, que tampoco se olvida de sus espectáculos en el Casino de Montecarlo.

Tras su vuelta a Asturias regentó varios restaurantes en Oviedo, Llanes y Soto de Ribera, en los que ofrecía su espectáculo acompañado del humorista "El Monaguillo".

Durante su actuación de ayer los espectadores pudieron disfrutar de un repertorio variado: desde canciones de Elton John a clásicos de Frank Sinatra, pasando por alguna versión de Elvis Presley. Sin olvidarse de sus propias composiciones como "Queridu vieyu" o "Rosina".

"La verdad es que tengo un gran repertorio, más de 3.800 canciones, y eso también es algo poco usual, pero en verdad la canción más representativa, y a la que le tengo especial cariño, es a la versión de "El canto la fiera", explica. Después de tantos años, Niti Colsa considera que "mi gran motivación para seguir encima del escenario es que me ha ido y me sigue yendo bien". Jubilado y afincado en Benidorm, ha conseguido tener espectáculo en uno de los hoteles de la ciudad alicantina. "Me paso los inviernos en Benidorm y actúo en la sala de un hotel donde el espectáculo que ofrezco es destinado a un público inglés, aunque también hago actuaciones en castellano. No tengo problema gracias a lo extenso que es mi repertorio", asegura.