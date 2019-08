Barbón pide a Madrid que presione a las centrales térmicas como hizo con Alcoa

El Principado va a promover que el gobierno central presione a las compañías eléctricas para que ofrezcan alternativas de empleo allá donde cierren centrales térmicas de carbón. El presidente del Principado, Adrián Barbón, explicó ayer en la Feria su estrategia para lograr paliar los efectos de la clausura de centrales como las que Iberdrola y Naturgy están tramitando por la vía rápida en Lada (Langreo) y en Soto de la Barca (Tineo): "Igual que en el proceso de Alcoa, cuando dije que hay que implicar al Gobierno de España, en este también hay que implicar al Gobierno de España, porque es la mejor manera de que las empresas se vean obligadas a hacer esas inversiones" para compensar los cierres.

Barbón insistió en que "hay que implicar directamente al Ministerio para la Transición Ecológica. Es importante que el ministerio, aunque nosotros vamos a ir de la mano, lidere el mensaje sobre las empresas para, a la hora de afrontar ese proceso de cierre, que tengan en cuenta que deben establecer planes de inversión territorial, de actividad económica y empleo".

El mandatario regional hizo estas consideraciones al hilo del hecho de que tanto Iberdrola como Naturgy estén realizando los trámites ambientales para el desmantelamiento de ambas centrales mediante el procedimiento simplificado, más rápido que una tramitación ambiental convencional. "Las dos empresas querrán tramitarlo con rapidez, esa es su posición. La posición del Gobierno de Asturias es que esa rapidez tiene que ir directamente relacionada con inversiones en el mismo territorio, que generen actividad económica y empleo", resaltó Barbón.

El presidente autonómico no ha tenido aún contactos directos con las empresas que están tramitando el cierre de térmicas en Asturias, sino que está optando por que sea Madrid quien las llame a capítulo, dada la mayor capacidad de presión de la administración central sobre las grandes compañías eléctricas.

El objetivo del Principado es que "ninguna de las dos se pueda ir de los territorios en los que actualmente desarrollan su actividad sin compensar con otro tipo de actividades que generan riqueza y empleo", recalcó el presidente, que apuntó que es consciente de que la normativa europea obliga a cerrar a 30 de junio de 2020 las térmicas que no hayan hecho inversiones medioambientales, "pero también sabemos una cosa, y es que si ustedes han estado utilizando los recursos de estos dos territorios, explotando los recursos durante tanto tiempo, lo que no pueden es marcharse ahora, aprovechando una norma jurídica para no hacer nada. Y yo les exigiré, y lo voy a hacer en conversaciones con el Ministerio para la Transición Ecológica, que estas dos empresas hagan inversiones en Asturias y hagan inversiones en los mismos territorios afectados, que generen actividad económica y empleo. Esa es la exigencia que nosotros tenemos para creernos que la transición ecológica es justa", reiteró.

El Consejero de Industria del Principado, Enrique Fernández, abundó en el mismo sentido al considerar que "no puede ser tan sencillo para estas empresas energéticas hacer las maletas e irse, esto no funciona así; ahí hay unos impactos medioambientales, hay unas implicaciones socioeconómicas en el territorio y estas empresas son las primeras que deben ser conscientes del impacto que va a tener su retirada, la retirada de sus instalaciones. Por lo tanto, lo que se les va a exigir es que dentro de sus planes de cierre incorporen los impactos medioambientales, los impactos socioeconómicos sobre el empleo y sobre la actividad económica en la zona y a partir de ahí que planteen cuáles son las posibles soluciones que hay para paliar su ausencia". Fernández explicó que el siguiente paso va a ser plantear contratos de transición e inversiones, algo a tratar entre las propias empresas, las administraciones y los agentes sociales.

La tramitación exprés del desmantelamiento de las térmicas también planeó ayer sobre la celebración del Día de Tineo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. El alcalde, José Ramón Feito, hizo una alusión a los desenlaces que se produjeron con la marcha de multinacionales de Asturias. "Nos da envidia" las soluciones que se alcanzaron para mitigar la marcha de Alcoa y Tenneco, con alternativas para mantener abiertas ambas fábricas con parte de sus plantillas, traspasándolas a otros inversores, señaló el regidor tinetense. Feito, no obstante, es consciente de que esa no será la solución para el cierre de la central térmica de Soto de la Barca, ya que "las térmicas tienen la vida que tienen y el proceso de descarbonización es un hecho, con el cierre de las minas, pero yo creo que en estas zonas tenemos que tener unas alternativas para fijar población en las áreas rurales y tratar de que la gente no se marche".

En esas búsquedas de alternativas al desmantelamiento, el Alcalde de Tineo aboga por que se hagan planes "a nivel comarcal, no individual" de cada concejo, algo que en el caso del suroccidente debe incluir a los de Tineo, Cangas del Narcea, Ibias y Degaña, agregó. Feito apuntó que tanto la UE como el ejecutivo central ya están en esa línea de plantear planes comarcales.

Respecto a la tramitación administrativa exprés para el cierre de la térmica de Soto de la Barca, "indica que la empresa quiere salir rápidamente de Tineo y no se acuerda de todos los años que estuvo ahí sacando beneficios", reprochó el Alcalde, al que Naturgy sólo se dirigió cuando anunció el cierre, sin ningún contacto posterior. Con el cierre de la central térmica se perderán 120 puestos de trabajo directos. Ahora, en su opinión, "habrá que hacer un estudio de las alternativas que hay, nosotros podemos hablar de las potencialidades que hay, por ejemplo con el tema de la biomasa y el tema del almacenamiento de energía, pero habrá que hacer un estudio más serio sobre las alternativas".