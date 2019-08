Boleros y rancheras a la asturiana

Como cada día, dos son las agrupaciones encargadas de amenizar la tarde de los asistentes a la Feria Internacional de Muestras de Asturias desde el stand de LA NUEVA ESPAÑA. Ayer, los focos fueron para la Asociación Sociocultural "Música para todos" y el cantautor José Ángel Calvo.

No faltó a su cita de la tarde esta asociación que surgió hace ya tres años con la intención de entretener y disfrutar de la música. Ofrecieron a los asistentes un espectáculo variado, con boleros, rancheras, tangos y canción popular asturiana.

La única regla, que cada uno cantase lo que le gusta, se cumplió a rajatabla: Nieves Muñiz, gijonesa, entonó sus rancheras favoritas; Marina López Toraño hizo gala de su copla; Marisol Fernández, gijonesa, no perdió la oportunidad de cantar coplas y rancheras, que también son el estilo favorito de Manolo Menéndez, de Gijón; Antonio Lindes fue el encargado de cantar tangos y Mari Celi Fernández se decantó por la canción popular asturiana y la copla. José Luis "Armónica" se subió al escenario, como siempre, acompañado de su guitarra y su armónica, dos en uno. Mari Celi Fernández asegura que les encanta cantar en la feria: "Viene a vernos un sinfín de gente, el año pasado ya estuvo abarrotado también".

De la segunda parte del show se encargó José Ángel Calvo, al que todos conocen por su apellido, aunque ni siquiera él mismo sabe por qué. Empezó con veinte años en la música y, por circunstancias de la vida, tuvo que dejarlo: "Este año, con sesenta y nueve, volví y grabé 'Antología Asturiana', que es el trabajo que quiero presentar", señala.

El cantante, que conoce su música mejor que nadie, confiesa cuál es su canción favorita dentro de todo su repertorio: "A 'A bordo de mi camión' le tengo un cariño especial, porque yo fui camionero para sacar a mi familia adelante", para después continuar admitiendo que "cuando yo empecé casi no había dinero ni para comprar un micrófono". Además, esa canción para él también es importante, porque le recuerda a su buen amigo Sito. "Él me ayudó a componerla; ya falleció, pero para mí era como un segundo padre", señala.

Aunque es consciente de que muchos de los asistentes no conocerán algunas de las canciones que él compuso, entiende que la reacción siempre suele ser positiva. "Prácticamente no conocen mis canciones, y tendré que hacer alguna popular, al público hay que mirarlo a la cara y sorprenderlos para que me ayuden", apunta el cantautor desde la experiencia.