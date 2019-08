Barbón esquiva el debate sobre el pago en las autopistas: "Me quedo con que se prevé bajar el del Huerna"

De la propuesta del Ministerio de Fomento de buscar alternativas para el "pago por uso" en todas las autovías y autopistas del Estado, Adrián Barbón se queda "con algo que no está destacando nadie, con el hecho de que pretende compensar y bajar los precios actuales de las autovías, que tienen un coste excesivo, entre ellas nuestra conexión con la Meseta". Más allá de que la idea expresada ayer sea una proposición "muy inicial del Ministro", el presidente del Principado le da la vuelta, orilla los posibles peajes nuevos a que eso pueda dar lugar y se queda "con la segunda parte", con su porfía por que "haya rebajas en nuestro peaje que lo hagan más asumible y asequible".

Tras volver a lamentar la prórroga del canon de paso por el Huerna hasta 2050, Barbón responde sin embargo que no a la pregunta de si estaría dispuesto a asumir otros peajes a cambio de rebajar el del Huerna. "No entro tanto en la parte del cómo" se financian las carreteras del Estado, afirma. "La parte que a mí me importa de la reflexión es que hay que partir de reconocer que hay peajes que tienen un coste excesivo. Me agarro a que va en sintonía con lo que propone el Gobierno de Asturias de que hay que rebajarlo".

En la reunión de esta mañana, por lo demás, el Consejo de Gobierno ha completado los nombramientos de los secretarios generales técnicos de las consejerías con el de quien se hará cargo de esta labor en la de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático. Se ocupará Francisco Javier Fernández López (Oviedo, 1976), licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, que desde 2011 ocupaba la jefatura del servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.