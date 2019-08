Un locutor discapacitado denuncia la agresión de un vigilante de Renfe en la estación de Oviedo

Simplemente quería hablar con un responsable de la empresa ante la negativa de una empleada a venderle dos billetes de tren a Gijón. El locutor radiofónico Jesús Garcia, que se desplaza en una silla de ruedas eléctrica debido a una discapacidad, ha denunciado esta mañana haber sido objeto de una agresión por parte de un vigilante de Renfe, quien le habría propinado un fuerte toletazo en una pierna. Los hechos ocurrieron ayer martes, sobre las seis y cuarto de la tarde, en la estación de Renfe de Oviedo. García, de Radio Enol, acudió a la estación junto a una compañera de trabajo a comprar unos billetes de tren, uno para Palencia y otros dos para Gijón. El primero no hubo problema, pero sí los segundos, ya que la empleada les indicó que los comprasen en una de las máquinas expendedoras. Jesús García se negó, ya que en éstas no es posible obtener descuento, como ha obtenido en otras ocasiones, de forma que insistió a la empleada.

Ésta se mantuvo en sus trece. "Entonces cojo el micrófono, me pongo en antena y le pregunto por qué no me vende los billetes. En un momento dado le digo que no tengo nada que hablar con ella y que quiero hablar con el jefe de la estación o con algún factor. La mujer pasó a un cuartucho y allí le dijeron que avisase a seguridad", relata García.

"En esto aparece un vigilante de seguridad y se pone delante de mi silla. Yo le dije que con él no tenía que hablar de nada. Entonces comencé a sentirme mal, soy diabético. Me dispongo a salir de la estación y este señor coge el tolete y me propina una golpe en la pierna que tengo mal debido a un accidente. Cuando llegó la Policía , me identifiqué y este señor seguía sin dejarme salir de la estación. Los agentes se daban cruces", añade. En la pierna que ha quedado una apreciable contusión debido al fuerte golpe.

"Todo ha sido grabado, me golpearon por hacer mi trabajo, tengo varios testigos que se han brindado a declarar lo que ocurrió. Más que abusar de su poder, se tomó la justicia por su mano y voy a pedir al juez que le inhabilite. Este comportamiento que ha tenido con un inválido es inadmisible", sostiene el locutor.