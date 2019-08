Barbón, sobre el pago en las autovías: "Lo importante es bajar el peaje del Huerna"

"Lo importante" del debate sobre el "pago por uso" en las autovías y autopistas españolas es que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, haya reconocido que resultaría justo y conveniente que hubiera rebajas en el peaje del Huerna, que lo hagan "más asumible y asequible", en sintonía con la posición del Gobierno del Principado. Tanto el jefe del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbón, como su "número dos", Juan Cofiño, han preferido quedarse con esa parte del mensaje.

Barbón, tras lamentar la prórroga del canon de paso por el Huerna hasta 2050, respondió negativamente a la pregunta de si estaría dispuesto a asumir otros peajes a cambio de rebajar el del Huerna. Y Cofiño, además de justificar que Ábalos reabra ahora este debate, "porque es necesario", admite que "egoístamente" quizá habría que mirar "la cuenta final de resultados"; esto es, si la rebaja del Huerna compensa el pago en otras vías. En todo caso, Cofiño quiere escuchar a Ábalos, con quien tiene pendiente una reunión, antes de manifestarse sobre peajes.

¿Qué opina la oposición? Pues la mayor parte son duras críticas al Gobierno socialista y frontal rechazo a una nueva tasa. Así, Paloma Gázquez, del PP, manifestó su "perplejidad" por el hecho de que "todas las propuestas" del PSOE conduzcan "siempre" a "una nueva subida de impuestos que afecta a la clase media y a las más desfavorecidas en su uso particular y a las pymes y transportistas en su uso empresarial". También tiró de ironía: "Está claro que (el pago de peajes) no afecta a Pedro Sánchez, que viaja en Falcon". La diputada nacional del PP cree que la solución al deterioro de las carreteras no pasa por más impuestos, sino que debe salir "de los presupuestos generales del Estado con los impuestos que ya pagamos los españoles habitualmente, que son muchos", dijo.

No muy alejada es la postura de Laura Pérez Macho, de Ciudadanos, que ve inaceptable que el PSOE, "el partido que desarrolló junto al PP una política de Infraestructuras con fuertes agravios entre comunidades y errores de planificación tan grandes como las radiales de Madrid (quebradas), venga a decir a los españoles que hay que poner más dinero y más impuestos para conservarlas". Pidió un "esfuerzo más inteligente y esmerado" que "subir una vez más los impuestos a la clase media y trabajadora, que es la solución que siempre se les ocurre a los socialistas", añadió.

A Podemos no le hace "ninguna gracia", algo que les suena "a chiste": "Que los socialistas vuelvan ahora con la idea del pago en ciertas autovías". A partir de ahí, la formación morada concentra la crítica al PSOE en lo que interpreta como una negativa de los socialistas a defender la supresión del peaje del Huerna. Una supresión que el PSOE sí respaldó cuando gobernaba Mariano Rajoy. Pero "a partir de que Sánchez fue presidente, parece ser que los socialistas asturianos se quedaron mudos a la hora de pedir que Asturias deje de ser agraviada" y tampoco piden explicaciones sobre "por qué su partido suprime peajes y rescata autopistas en otras comunidades autónomas y aquí no".

La "especie de copago" que plantea Ábalos es "inasumible para el diputado de IU Ovidio Zapico. "Como ocurrencia de verano, ya estuvo bien", afirmó, antes de establecer como "prioridad" para el Ministerio que garantice un paso a la Meseta "libre de peajes". En el fondo del debate se esconde la discusión entre "los que defienden un modelo liberal a ultranza y anhelan una España sin impuestos, en la que el ciudadano pague por cada servicio con independencia de su capacidad económica, y los que pensamos que son necesarios los impuestos progresivos para que todos podamos circular por vías rápidas y seguras y que éstas no queden solo para los más pudientes", añadió.

"Un disparate, una tomadura de pelo y una medida tremendamente injusta para Asturias, que ya está suficientemente discriminada y marginada en materia de infraestructuras", es la opinión que le merece la propuesta de Ábalos al diputado de Foro Adrián Pumares, quien teme que con el "pago por uso" en las autovías se fomente el uso de las carreteras secundarias, "las que cuentan con un mayor índice de siniestralidad".

La respuesta menos crítica la halló el PSOE, curiosamente, en Vox, cuyo portavoz en la Junta, Ignacio Blanco, señaló que le gustaría conocer mejor la propuesta para valorarla. En su opinión, "debería empezar a cobrarse a quienes usan las carreteras en España sin haber contribuido a construirlas, como turistas y extranjeros de paso. Es lo que esta en vigor en Portugal y deberíamos empezar por ahí. Esta sería una buena prueba", indicó Blanco, quien, por otro lado, destacó que cobrar por uso permitiría a los contribuyentes que no usan las vías de alta capacidad "soportar menos carga impositiva". Eso sí, "si se cobra por el uso debería reducirse la fiscalidad vinculada a estos servicios públicos, para que una viuda del Natahoyo no se vea obligada a financiar carreteras que nunca usara", ejemplificó.